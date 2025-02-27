Трамп не хотел принимать Зеленского, Макрон переубедил

В среду президент Украины Владимир Зеленский получил сообщение от американской администрации, в котором его просили не приезжать в США для встречи с президентом Дональдом Трампом, передает французский телеканал.

Трамп хотел отменить визит Зеленского в Вашингтон, но Макрон его отговорил, передает BFMTV.

Тогда Зеленский позвонил президенту Франции Эммануэлю Макрону, который, в свою очередь, связался с Трампом, попросив его принять своего коллегу, добавив, что поручится за него.

В итоге Трамп согласился, объявив в среду, что примет украинского лидера в Белом доме.