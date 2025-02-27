USD 1.7000
EUR 1.7786
RUB 1.9580
Подписаться на уведомления
Короли недвижимости в России: рейтинг возглавляют бизнесмены азербайджанского происхождения
Новость дня
Короли недвижимости в России: рейтинг возглавляют бизнесмены азербайджанского происхождения

Украинская армия попала в окружение в Курске?

о развитии ситуации
Отдел информации
19:14 2869

В Курской области попала в окружение группировка украинской армии численностью в несколько тысяч человек. Об этом сообщают российские военные блогеры.

Согласно последним данным, российские войска взяли под огневой контроль автомобильную дорогу, соединяющую находящийся под контролем ВСУ поселок городского контроля Суджа с районным центром Коренево в Курской области.

Telegram-канал SHOT утверждает, что для окончательного создания «котла» вокруг Суджи остается всего 3,5 километра. Если кольцо сомкнется, в окружении могут оказаться около четырех тысяч украинских военнослужащих.

Операция по замыканию идет полным ходом. Российские подразделения, закрепившись на ключевой дороге, методично отрезают пути снабжения резервами и боеприпасами для ВСУ. Трасса Суджа – Коренево стала для украинских сил непреодолимым препятствием: все попытки прорыва или эвакуации пресекаются огнем.

Для окончательного создания «котла» вокруг Суджи остается всего 3,5 километра

На распространяемых в сети кадрах видны уничтоженные украинские боевые машины вдоль трассы Юнаковка – Суджа: американские БМП M2 Bradley, бронемашины HMMWV, украинские «Казаки» и другие бронеавтомобили превратились в груды металла.

По оценкам военных источников, в районе Суджи сосредоточено около тысячи единиц западной бронетехники, и «значительная часть уже уничтожена» российскими ударами.

Официальное сообщение Министерства обороны России гласит, что в ходе наступательных действий за прошедшие сутки российская армия взяла под контроль село Николаевка в Курской области. Однако о «котле» под Суджей в ведомстве пока не сообщают.

Военный эксперт и Z-блогер Юрий Подоляка рассказал о ситуации на Курском направлении на 27 февраля 2025 года. По его словам, севернее Суджи быстро исчезает выступ, ранее занятый украинскими силами вдоль дороги на Льгов. Российские войска продолжают наступление, освобождая села и хутора.

Накануне они взяли под контроль Погребки, Орловку и Новую Сорочину, а сейчас идут бои за Викторовку и Никольский.

О ходе боев на «Курской дуге» сообщает российский Telegram-канал «Сварщики»: «Мы замыкаем котел вокруг Суджи, где находятся тысячи боевиков ВСУ. Идем на Басовку в Сумской области. Су-34 уничтожили пути снабжения через Юнаковку, а «Искандер» поразил в Шостке живую силу, технику и дальние дроны. FPV-дроны не дают врагу передышки».

Украинские источники пока не комментируют ситуацию на Курском направлении и риск окружения своих войск под Суджей

Напомним, что с октября прошлого года российская армия ведет масштабные контрнаступательные операции, чтобы выбить украинские силы с 1200-километрового плацдарма, образовавшегося после неожиданного украинского прорыва в августе 2024 года. На данный момент удалось вернуть под контроль около 60 процентов этой территории, однако украинские войска все еще удерживают 450–500 квадратных километров в Курской области.

В этих боях российской армии помогали 9 тысяч северокорейских спецназовцев. Однако после тяжелых потерь они временно были выведены с линии фронта.

Агентство Reuters со ссылкой на южнокорейскую разведку сообщало, что Пхеньян готовится отправить в Курск дополнительные подразделения.

Украинские источники пока не комментируют ситуацию на Курском направлении и риск окружения своих войск под Суджей. Напомним, что около месяца назад украинская армия совершила внезапный контрудар и сумела продвинуться на 5 километров в направлении Коренева со стороны Суджи.

Трамп продлил на год санкции против России
Трамп продлил на год санкции против России
20:34 375
Теракт в Израиле: есть жертвы
Теракт в Израиле: есть жертвы видео
20:27 546
Аккредитация Bloomberg в Азербайджане аннулирована
Аккредитация Bloomberg в Азербайджане аннулирована
19:43 1418
Кадыров наградил выживших членов экипажа сбитого самолета AZAL
Кадыров наградил выживших членов экипажа сбитого самолета AZAL
19:22 2803
Оджалан обратился к курдам: Сложите оружие!
Оджалан обратился к курдам: Сложите оружие! новость дополнена
18:34 3213
В Баку взрыв, а в Исмаиллы землетрясение
В Баку взрыв, а в Исмаиллы землетрясение все еще актуально
11:30 8277
Планы Путина гораздо обширнее: СССР 2.0
Планы Путина гораздо обширнее: СССР 2.0 продолжение главной темы
15:42 6369
Гусейн Абдуллаев получил еще девять лет тюрьмы
Гусейн Абдуллаев получил еще девять лет тюрьмы все еще актуально
11:14 6146
Трамп не хотел принимать Зеленского, Макрон переубедил
Трамп не хотел принимать Зеленского, Макрон переубедил французские СМИ
19:00 1619
Турция не против отправки своих военных в Украину
Турция не против отправки своих военных в Украину
18:21 2070
Украинские беженцы заняли элитную недвижимость Габрелянова в Париже
Украинские беженцы заняли элитную недвижимость Габрелянова в Париже
18:08 2615

ЭТО ВАЖНО

Трамп продлил на год санкции против России
Трамп продлил на год санкции против России
20:34 375
Теракт в Израиле: есть жертвы
Теракт в Израиле: есть жертвы видео
20:27 546
Аккредитация Bloomberg в Азербайджане аннулирована
Аккредитация Bloomberg в Азербайджане аннулирована
19:43 1418
Кадыров наградил выживших членов экипажа сбитого самолета AZAL
Кадыров наградил выживших членов экипажа сбитого самолета AZAL
19:22 2803
Оджалан обратился к курдам: Сложите оружие!
Оджалан обратился к курдам: Сложите оружие! новость дополнена
18:34 3213
В Баку взрыв, а в Исмаиллы землетрясение
В Баку взрыв, а в Исмаиллы землетрясение все еще актуально
11:30 8277
Планы Путина гораздо обширнее: СССР 2.0
Планы Путина гораздо обширнее: СССР 2.0 продолжение главной темы
15:42 6369
Гусейн Абдуллаев получил еще девять лет тюрьмы
Гусейн Абдуллаев получил еще девять лет тюрьмы все еще актуально
11:14 6146
Трамп не хотел принимать Зеленского, Макрон переубедил
Трамп не хотел принимать Зеленского, Макрон переубедил французские СМИ
19:00 1619
Турция не против отправки своих военных в Украину
Турция не против отправки своих военных в Украину
18:21 2070
Украинские беженцы заняли элитную недвижимость Габрелянова в Париже
Украинские беженцы заняли элитную недвижимость Габрелянова в Париже
18:08 2615
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться