В Курской области попала в окружение группировка украинской армии численностью в несколько тысяч человек. Об этом сообщают российские военные блогеры. Согласно последним данным, российские войска взяли под огневой контроль автомобильную дорогу, соединяющую находящийся под контролем ВСУ поселок городского контроля Суджа с районным центром Коренево в Курской области. Telegram-канал SHOT утверждает, что для окончательного создания «котла» вокруг Суджи остается всего 3,5 километра. Если кольцо сомкнется, в окружении могут оказаться около четырех тысяч украинских военнослужащих. Операция по замыканию идет полным ходом. Российские подразделения, закрепившись на ключевой дороге, методично отрезают пути снабжения резервами и боеприпасами для ВСУ. Трасса Суджа – Коренево стала для украинских сил непреодолимым препятствием: все попытки прорыва или эвакуации пресекаются огнем.

На распространяемых в сети кадрах видны уничтоженные украинские боевые машины вдоль трассы Юнаковка – Суджа: американские БМП M2 Bradley, бронемашины HMMWV, украинские «Казаки» и другие бронеавтомобили превратились в груды металла. По оценкам военных источников, в районе Суджи сосредоточено около тысячи единиц западной бронетехники, и «значительная часть уже уничтожена» российскими ударами. Официальное сообщение Министерства обороны России гласит, что в ходе наступательных действий за прошедшие сутки российская армия взяла под контроль село Николаевка в Курской области. Однако о «котле» под Суджей в ведомстве пока не сообщают. Военный эксперт и Z-блогер Юрий Подоляка рассказал о ситуации на Курском направлении на 27 февраля 2025 года. По его словам, севернее Суджи быстро исчезает выступ, ранее занятый украинскими силами вдоль дороги на Льгов. Российские войска продолжают наступление, освобождая села и хутора. Накануне они взяли под контроль Погребки, Орловку и Новую Сорочину, а сейчас идут бои за Викторовку и Никольский. О ходе боев на «Курской дуге» сообщает российский Telegram-канал «Сварщики»: «Мы замыкаем котел вокруг Суджи, где находятся тысячи боевиков ВСУ. Идем на Басовку в Сумской области. Су-34 уничтожили пути снабжения через Юнаковку, а «Искандер» поразил в Шостке живую силу, технику и дальние дроны. FPV-дроны не дают врагу передышки».