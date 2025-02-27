Кадыров наградил выживших членов экипажа сбитого самолета AZAL

Глава Чечни Рамзан Кадыров решил наградить выживших членов экипажа самолета Embraer 190 Azerbaijan Airlines, потерпевшего крушение в ходе рейса Баку-Грозный в Казахстане в декабре прошлого года.

«Бортпроводники Зульфугар Асадов и Айдан Рагимли, проявившие исключительное мужество и высокий профессионализм, представлены к награде «За заслуги перед Чеченской Республикой». В память о жертвах авиакатастрофы в Грозном будет установлена мемориальная плита», – написал он в Telegram-канале.

Также Кадыров вновь выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, семьям и близким погибших.