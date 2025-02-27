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Азербайджанская полиция не позволит "воскрешение" Мавроди

19:32 1528

Главное управление по борьбе с киберпреступностью МВД Азербайджана пресекло деятельность финансовой пирамиды, функционировавшей под видом инвестиционной компании First Zenit Capital.

Как сообщили в министерстве, в полицию поступило большое количество жалоб на платформу, которая обещала приумножение вложенных средств через международный портал электронной торговли Shopify.

Расследование показало, что компания не занималась инвестициями, а действовала по принципу финансовой пирамиды, привлекая людей обещаниями высокой прибыли. Для этого в соцсетях активно распространялись рекламные объявления.

В результате операции задержаны основатель компании Керим Баширзаде и его сообщник Талех Ализаде. Установлено, что они путем такой мошеннической схемы незаконно завладели средствами потерпевших на сумму около 500 тыс. манатов.

Во время обысков были изъяты банковские карты и другие электронные доказательства, подтверждающие факт мошенничества. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, судом избрана мера пресечения в виде ареста.

МВД призывает граждан быть бдительными и не доверять финансовым схемам, обещающим необоснованно высокую прибыль.

Лица, пострадавшие от деятельности First Zenit Capital, могут обратиться в полицию.

Напомним, известный основатель финансовой пирамиды "МММ" бизнесмен Сергей Мавроди скончался в Москве в 2018 году.

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