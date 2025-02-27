Простые американцы тоже против Зеленского

Поддержка Зеленского американскими республиканцами резко упала после публичных обвинений со стороны Трампа, сообщает The Washington Post со ссылкой на опрос Economist-YouGov.

Если год назад у Зеленского было примерно одинаковое количество сторонников (38%) и противников (40%) среди избирателей правящей ныне Республиканской партии, то теперь сторонников осталось только 20%, а противников уже 56%. При том процент республиканцев, «крайне неблагоприятно» настроенных к Зеленскому, вырос вдвое — с 16 до 32%.