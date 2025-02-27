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Простые американцы тоже против Зеленского

20:05 742

Поддержка Зеленского американскими республиканцами резко упала после публичных обвинений со стороны Трампа, сообщает The Washington Post со ссылкой на опрос Economist-YouGov.

Если год назад у Зеленского было примерно одинаковое количество сторонников (38%) и противников (40%) среди избирателей правящей ныне Республиканской партии, то теперь сторонников осталось только 20%, а противников уже 56%. При том процент республиканцев, «крайне неблагоприятно» настроенных к Зеленскому, вырос вдвое — с 16 до 32%.

При этом за три года более чем вдвое сократилось количество республиканцев, которые считают Россию врагом. С 64% в начале 2022 года и 53% осенью 2024 года до 30% сейчас. Но союзником ее считают только 3%.

Украину считают союзником 10%.

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