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Теракт в Израиле: есть жертвы

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В Израиле на перекрестке Пардес-Хана—Каркур мужчина на автомобиле въехал в пешеходов на автобусной остановке. Пострадали десять человек, как минимум один из них в критическом состоянии, двое — в тяжелом. Полиция назвала инцидент терактом.

«Террорист наехал на группу людей, стоявших на автобусной остановке, затем врезался в полицейскую машину, выскочил из машины и, напав на сотрудников полиции, был ликвидирован»,— говорится в сообщении полиции, которое приводит Channel 12.

Изначально сообщалось, что виновник инцидента — 24-летний израильтянин арабского происхождения. Channel 12 позднее уточнил, что мужчина — 50-летний палестинец с Западного берега реки Иордан, который был женат на израильтянке и несколько лет жил в Израиле.

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