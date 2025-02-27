USD 1.7000
EUR 1.7786
RUB 1.9580
Подписаться на уведомления
Короли недвижимости в России: рейтинг возглавляют бизнесмены азербайджанского происхождения
Новость дня
Короли недвижимости в России: рейтинг возглавляют бизнесмены азербайджанского происхождения

Трамп и Стармер обсудят гарантии безопасности для Украины

20:53 818

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудят гарантии безопасности для Украины. Такие ожидания в комментариях каналу CNN высказали высокопоставленные чиновники.

"Эти обсуждения модальности элемента безопасности, гарантии, продолжаются с оговорками... что нет никаких сапог — американских сапог — на земле, что американские военные силы не будут в опасности. Но это, очевидно, то, что очень важно в повестке дня наших европейских союзников, чтобы посмотреть, как это будет выглядеть, увидеть, какие возможности обороны им предоставят", — сказал высокопоставленный чиновник администрации.

Он добавил, что объем этих гарантий будет зависеть от того, как будет разрешен конфликт.

"Существует баланс между размером необходимых сил и силой дипломатии, которая это поддерживает", — заявил он.

Если конфликт будет разрешен с помощью "широкого, консенсусного мирного урегулирования", миротворческие силы будут служить "в меньшей степени сдерживающим фактором, чем миротворческие силы", сказал чиновник.

Второй высокопоставленный чиновник администрации подчеркнул, что соглашение, которое США, как ожидается, подпишут с Украиной в пятницу, является "экономическим партнерством", которое "не включает никаких конкретных гарантий финансирования будущих военных действий и не обязывает никаких американских военнослужащих в регионе".

Стармер в Белом доме
Стармер в Белом доме видео
21:55 720
События в Сумгаите - провокация руководства СССР
События в Сумгаите - провокация руководства СССР МИД Азербайджана
21:33 1249
Украинская армия попала в окружение в Курске?
Украинская армия попала в окружение в Курске? о развитии ситуации
19:14 5159
В ожидании сенсационного заявления Оджалана. С часу на час
В ожидании сенсационного заявления Оджалана. С часу на час наша корреспонденция
13:20 5459
США снизили ожидания по "выручке" от ресурсов Украины
США снизили ожидания по "выручке" от ресурсов Украины
21:19 1072
Трамп продлил на год санкции против России
Трамп продлил на год санкции против России новость дополнена
20:34 2350
Теракт в Израиле: есть жертвы
Теракт в Израиле: есть жертвы видео
20:27 2110
Аккредитация Bloomberg в Азербайджане аннулирована
Аккредитация Bloomberg в Азербайджане аннулирована
19:43 2773
Кадыров наградил выживших членов экипажа сбитого самолета AZAL
Кадыров наградил выживших членов экипажа сбитого самолета AZAL
19:22 4944
Оджалан обратился к курдам: Сложите оружие!
Оджалан обратился к курдам: Сложите оружие! новость дополнена
18:34 4614
В Баку взрыв, а в Исмаиллы землетрясение
В Баку взрыв, а в Исмаиллы землетрясение все еще актуально
11:30 8798

ЭТО ВАЖНО

Стармер в Белом доме
Стармер в Белом доме видео
21:55 720
События в Сумгаите - провокация руководства СССР
События в Сумгаите - провокация руководства СССР МИД Азербайджана
21:33 1249
Украинская армия попала в окружение в Курске?
Украинская армия попала в окружение в Курске? о развитии ситуации
19:14 5159
В ожидании сенсационного заявления Оджалана. С часу на час
В ожидании сенсационного заявления Оджалана. С часу на час наша корреспонденция
13:20 5459
США снизили ожидания по "выручке" от ресурсов Украины
США снизили ожидания по "выручке" от ресурсов Украины
21:19 1072
Трамп продлил на год санкции против России
Трамп продлил на год санкции против России новость дополнена
20:34 2350
Теракт в Израиле: есть жертвы
Теракт в Израиле: есть жертвы видео
20:27 2110
Аккредитация Bloomberg в Азербайджане аннулирована
Аккредитация Bloomberg в Азербайджане аннулирована
19:43 2773
Кадыров наградил выживших членов экипажа сбитого самолета AZAL
Кадыров наградил выживших членов экипажа сбитого самолета AZAL
19:22 4944
Оджалан обратился к курдам: Сложите оружие!
Оджалан обратился к курдам: Сложите оружие! новость дополнена
18:34 4614
В Баку взрыв, а в Исмаиллы землетрясение
В Баку взрыв, а в Исмаиллы землетрясение все еще актуально
11:30 8798
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться