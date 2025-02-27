Трамп и Стармер обсудят гарантии безопасности для Украины

"Эти обсуждения модальности элемента безопасности, гарантии, продолжаются с оговорками... что нет никаких сапог — американских сапог — на земле, что американские военные силы не будут в опасности. Но это, очевидно, то, что очень важно в повестке дня наших европейских союзников, чтобы посмотреть, как это будет выглядеть, увидеть, какие возможности обороны им предоставят", — сказал высокопоставленный чиновник администрации.

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудят гарантии безопасности для Украины. Такие ожидания в комментариях каналу CNN высказали высокопоставленные чиновники.

Он добавил, что объем этих гарантий будет зависеть от того, как будет разрешен конфликт.

"Существует баланс между размером необходимых сил и силой дипломатии, которая это поддерживает", — заявил он.

Если конфликт будет разрешен с помощью "широкого, консенсусного мирного урегулирования", миротворческие силы будут служить "в меньшей степени сдерживающим фактором, чем миротворческие силы", сказал чиновник.

Второй высокопоставленный чиновник администрации подчеркнул, что соглашение, которое США, как ожидается, подпишут с Украиной в пятницу, является "экономическим партнерством", которое "не включает никаких конкретных гарантий финансирования будущих военных действий и не обязывает никаких американских военнослужащих в регионе".