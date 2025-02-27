Сколько еще может продержаться армия Украины?

На фоне осложнения отношений Киева и Вашингтона после прихода к власти администрации Дональда Трампа усилились разговоры о том, что якобы Америка может вовсе прекратить или существенно сократить военную помощь Украине и тогда она не сможет воевать с Россией. И хотя после согласования (вот-вот, говорят, будет подписано) американо-украинского инвестиционного соглашения, получившего название «сделка по редкоземельным металлам», Трамп заявил, что теперь «Украина сможет сражаться дальше» (в том смысле, что военные поставки сохранятся), определенные опасения у Киева и его союзников остаются. В любом случае, американская военная помощь играет важную роль в сохранении боеспособности ВСУ.

Согласно недавней оценке президента Зеленского, Украина обеспечивает себя вооружением на 40%, и по 30% дают Европа, Канада и США. По европейским оценкам, только на военную помощь Украине Старый свет - ЕС, плюс Британия и Норвегия - в прошлом году потратил $25 млрд, и это больше чем США. Европа существенно увеличила производство артиллерийских снарядов, идут переговоры об увеличении помощи ЕС до 30 миллиардов долларов в этом году. По словам самого Зеленского, с начала военного конфликта США направили Киеву почти 70 миллиардов долларов только военной помощи. И это больше, чем все остальные западные союзники Украины вместе взятые (по оценкам Кильского института мировой экономики). Собственная военная промышленность Украины, по данным украинских властей, производит вооружения на 30 миллиардов долларов в год, что в шесть раз больше, чем годом ранее. В 2024 году Украина произвела около 1,5 млн беспилотников. В этом году Киев планирует произвести 3000 ракет и 30 000 беспилотников большой дальности, а также пару-тройку миллионов обычных БПЛА. По данным украинских чиновников, сейчас Украина производит 2,5 миллиона артиллерийских и минометных снарядов в год. Тогда как с начала военного конфликта США отправили в Украину около трех миллионов артиллерийских снарядов. А Евросоюз увеличил производство артиллерийских снарядов в интересах Украины до 1,4 миллиона в 2024 году и хочет довести этот уровень до 2 млн. Впрочем, цифры по деньгам все время разнятся на десятки миллиардов. Отличить, где тут пропаганда, где истинные оценки, а где – часть информационной войны с противником, не всегда возможно.

Ровно так же с оценками и «сливами» в прессу, которые можно всегда заподозрить в том, что они тоже являются частью информационно-пропагандисткой войны. К примеру, когда западные СМИ публикуют репортажи с мест боев и цитируют украинских командиров, то куда чаще приходится видеть сетования на сложности, нехватку людей (или плохое обучение), военной техники и боеприпасов, чем браваду – мол, мы сейчас к-а-а-а-а-к выйдем на границы 1991 года. В таком контексте «прогнозы» насчет того, что «фронт вот-вот рухнет и русские рванут к Киеву», приходилось видеть, начиная с прошлого года. В том числе на фоне летнего вторжения ВСУ в Курскую область у союзников начались опасения, что это могло быть «роковой ошибкой», что ВСУ оголяет фронт в Донбассе, отправляя на авантюру лучшие части. Однако и эти «алармистские» пророчества не сбылись. Все оказалось сложнее. В связи с чем такую «информационно-пропагандистскую» работу с тем, чтобы «прибедняться» и вселять в противника ложную уверенность, что вот-вот, еще немного поднажать – и все, победа – является вполне сознательной. Другой адресат такого «самоуничижения» - союзники: мол, без вас нам «кирдык», а «страшный Путин», взяв Киев, дальше двинет на Ригу, Варшаву и так до Лиссабона. Посему – дайте еще оружия и побольше. Пока все это так и работало. И вот сейчас – новый раунд. И Зеленский признает, что без американской помощи будет трудно, и экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба называет конкретные цифры: мол, без Америки ВСУ продержатся максимум полгода. На этих «полгода- до лета», в принципе, сходятся сейчас многие военные эксперты. Публичные. При том что истинных оценок ВСУ или российского Генштаба никто, разумеется, не знает. Впрочем, кое-какие данные носят объективный характер и позволяют в том числе предположить дальнейшую переговорную тактику Киева. Начать с того, что от администрации Байдена в наследство осталось контрактов на военные поставки на примерно $15 млрд , и они рассчитаны аж до 2026 года. Не на полгода точно. Скорее минимум на год. Вдобавок к этому Трамп унаследовал от того же Байдена полномочия направить на более 3,8 млрд долларов оружия в Украину из запасов Пентагона без одобрения Конгресса, чем он может воспользоваться, поощрив Киев, скажем, за ту же сделку по редкоземельным металлам.

Гораздо хуже было бы, если бы Америка отключила ВСУ от системы связи Starlink компании SpaceX Илона Маска (изначально ее и финансировал Илон Маск, но затем он переложил эти функции на Пентагон), но об этом речь не идет и уже было не раз опровергнуто Вашингтоном. Со стороны США критичными для ВСУ следует считать поставки передовых систем ПВО, баллистических ракет класса «земля-земля», навигационных систем и дальнобойной ракетной артиллерии. Эти позиции Европе будет заменить трудно, но и о прекращении таких поставок, с другой стороны, сейчас речь и не идет. Пока не идет. Что касается живой силы, то объективные оценки (не путать с пропагандистскими) сильно разнятся, хотя по тому, как военкомы буквально хватают людей на улицах по всей Украине, и по числу дезертиров за границу видно, что проблемы есть. До конца прошлого года вроде бы планировалось дополнительно мобилизовать 200 тысяч человек, но рапортов о выполнении этого показателя не было, насколько известно. В конце 2023 года бывший главком ВСУ Валерий Залужный настаивал на мобилизации дополнительно 500 тысяч человек, чему Зеленский воспротивился как крайне непопулярной мере, а самого Залужного уволил. С другой стороны, официальным украинским данным о потерях «всего лишь» 43-46 тыс. человек (при 390 тысячах раненых) после 3 лет интенсивных боев как-то не веришь. Они представляются заниженными. Косвенно о больших трудностях с мобилизацией говорят и периодические обсуждения темы возможного понижения призывного возраста с 25 лет до 18 (в том числе на этом настаивала еще администрация Байдена). Пока остановились на компромиссном варианте. Вместо пониженного призывного возраста для всех было объявлено о новых «специальных контрактах» для добровольцев в возрасте от 18 до 24 лет. Те, кто их подпишут, будут получать годовую зарплату в размере примерно 24 тыс. долларов, будут иметь нулевую ставку по ипотеке, бесплатное высшее образование и возможность выезжать за границу после службы. Эти солдаты будут служить только один год. Пока, впрочем, особо всплеска притока таких добровольцев не наблюдается. Всего в Украине проживает около 1,5 миллиона мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. Несколько десятков тысяч (30-50 тыс.) таких новых мобилизованных, по оценкам западных военных экспертов, могли бы стабилизировать линию фронта.