События в Сумгаите - провокация руководства СССР

Это заявление является попыткой скрыть акты насилия, массовое изгнание азербайджанского населения из Армении, террор против азербайджанского народа, провокации и применение военной силы по этническому признаку для осуществления необоснованных и незаконных территориальных претензий Армении к Азербайджану, предъявляемых с конца 1980-х годов.

«Утверждения, выдвинутые Министерством иностранных дел Армении против нашей страны в заявлении от 27 февраля о сумгаитских событиях, являются не только совершенно необоснованными, но и искажением и фальсификацией исторических фактов.

Напоминаем МИД Армении, что этнические беспорядки в Сумгаите были неотъемлемой частью целенаправленной и спланированной провокации руководства СССР и Армении, армянских идеологов-шовинистов и экстремистских организаций.

Отметим также, что всем известно, что Генеральной прокуратурой СССР было возбуждено уголовное дело по факту инцидента, в результате которого были установлены исполнители и лица, участвовавшие в беспорядках, а также жертвы общей численностью 32 человека. Тот факт, что среди жертв инцидента было 6 азербайджанцев, доказывает, что эти беспорядки не были осуществлены азербайджанским населением.

Мы информируем МИД Армении о том, что человек, который спровоцировал инциденты и возглавил шествие, лично убив 6 человек и изнасиловав 3 армянских женщин, был этническим армянином по имени Эдуард Григорян. Многочисленные свидетельства армян, проживающих в Сумгаите, подтверждают эти сведения. Григорян, приговоренный решением суда к 12 годам тюремного заключения, был перевезен в Армению для отбывания наказания и позже освобожден из тюрьмы.

В связи с сумгаитскими событиями 27-29 февраля 1988 года в отношении 92 человек, признанных виновными по результатам судебного процесса, был вынесен приговор, а один человек приговорен к смертной казни.

Для сравнения, мы также хотели бы отметить, что в конце 1980-х годов в Армянской ССР не было предпринято никаких мер в отношении виновных в гибели более 200 азербайджанцев во время насильственного выселения около 300 тысяч человек из районов, где азербайджанцы компактно проживали на протяжении всей истории.

Кроме того, МИДу Армении известно, что никто из тех, кто совершил многочисленные военные и преступления против человечности, совершенные Арменией во время военной агрессии против азербайджанских территорий во многих городах и селах, включая Ходжалы, до сих пор не привлечен к юридической ответственности.

Мы напоминаем Министерству иностранных дел Армении, что Азербайджанская Республика остановила многолетнюю военную оккупацию Арменией части своей международно признанной суверенной территории, восстановив свою территориальную целостность и суверенитет.

Армянской стороне, вместо того чтобы выдвигать обвинения в том, что якобы против армян в 2023 году проводилась политика “этнической чистки”, было бы более полезно взглянуть на преступные деяния, совершенные против азербайджанцев и азербайджанского наследия не только на территории нынешней Армении, но и в период оккупации», говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.