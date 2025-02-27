Стармер в Белом доме

Премьер Великобритании Кир Стармер прибыл в Белый дом на встречу с Трампом. Кадрами встречи делится Sky News.

Президент США Дональд Трамп встретил премьер-министра у входа с рукопожатием.

Трамп выразил уверенность, что сумеет добиться мирного соглашения по урегулированию украинского конфликта.



Напомним, приехавшего ранее в Белый дом президента Франции Эммануэля Макрона Трамп не вышел встречать.