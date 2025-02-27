Кубок Азербайджана: «Карабах» и «Сабах» в полуфинале
Сегодня состоялись два ответных четвертьфинальных матча Кубка Азербайджана по футболу.
«Карабах» на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова принимал «Сабаил» и победил со счетом 3:1. Общий счет противостояния - 4:1 в пользу чемпиона.
В сегодняшней игре на 13-й минуте Муса Гурбанлы открыл счет. Спустя две минуты Руфат Абдуллазаде восстановил равновесие. Футболист «Сабаила» Эмин Рустамов на 43-й минуте отметился автоголом, а на 56-й минуте Нариман Ахундзаде забил третий мяч.
«Карабах» встретится в полуфинале с победителем пары «Зиря» - «Араз-Нахчыван». В первом матче нахчыванцы выиграли 1:0.
Во втором матче дня в Сумгаите играли местная команда и «Сабах». В первой игре соперники сыграли вничью 0:0, а сегодня бакинский клуб разгромил «Сумгаит» со счетом 4:0.
Все мячи были забиты во втором тайме. На 55-й минуте Анатолий Нуриев открыл счет в матче. Далее отличились Хаял Алиев (71-я минута), Джой-Лэнс Микелс (82-я) и Амин Сейдиев (90+3-я).
«Сабах» в полуфинале сыграет с сильнейшим в противостоянии «Нефтчи» - «Кяпяз». В гостях «Нефтчи» выиграл 2:0.
Матчи «Зиря» - «Араз-Нахчыван» и «Нефтчи» - «Кяпяз» состоятся 28 февраля.
Отдельно хочется сказать о «Сумгаите». В последний раз команда забивала 8 декабря прошлого года. С тех пор в восьми матчах чемпионата и в двух играх Кубка подопечные Вагифа Джавадова поразить ворота соперников не могут. Десять игр без голов и разумеется без побед! Возглавивший команду в октябре бывший форвард сборной Азербайджана Джавадов начал очень даже неплохо, но затем «Сумгаит» стал медленно опускаться. Если ужасная безголевая серия продлится, сумгаитцев ждет нелегкая борьба за выживание в Премьер-лиге.