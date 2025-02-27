Азербайджанские адвокаты рассказали европейцам о борьбе с коррупцией

Ректор IACA поприветствовала делегацию из Азербайджана, подробно рассказала о деятельности Академии, подчеркнув важность международного сотрудничества в борьбе с коррупцией. Она также отметила, что IACA на протяжении многих лет успешно и плодотворно сотрудничает с Генеральной прокуратурой Азербайджана.

25 февраля делегация, возглавляемая председателем Коллегии адвокатов Азербайджана, членом Комиссии по борьбе с коррупцией Анаром Багировым, посетила Международную антикоррупционную академию (IACA), расположенную в городе Лаксенбург (федеральная земля Нижняя Австрия). В рамках визита состоялась встреча с ректором Академии Сладжаной Тасевой.

Сотрудники Академии представили информацию о проводимых IACA обучающих тренингах и учебных программах.

Выступая на встрече, председатель Коллегии Анар Багиров отметил, что в Азербайджане профессиональному развитию и образованию адвокатов уделяется большое внимание. Он подробно рассказал о реализуемых в Азербайджане эффективных мерах по усилению борьбы с коррупцией и проводимых в этой сфере правовых реформах. По его словам, внедрение действенных стратегий борьбы с коррупцией и изучение международного опыта имеют большое значение. Багиров обсудил перспективы дальнейшего сотрудничества с IACA, подчеркнув важность использования этой академической платформы азербайджанскими адвокатами.

В рамках встречи начальник отдела международного сотрудничества Коллегии Гёзаль Гусейнзаде выступила с презентацией о деятельности Коллегии и реализованных в последние годы проектах.

Член делегации Эльчин Усуб поделился своими взглядами на обсуждаемые вопросы, озвучил предложения по расширению возможностей обучения адвокатов и перспективам дальнейшего сотрудничества.