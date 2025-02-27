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Трамп: Из-за этого все началось. Байден сказал это, и вдруг появилось оружие

обновлено
27 февраля 2025, 23:38 2487

Президент США Дональд Трамп на встрече с премьером Британии Киром Стармером объяснил, почему Украина не может быть в НАТО.

«Я могу быть милым и сказать: «Да, мы будем работать над этим». Но этого не произойдет. Этого не случится. Из-за этого все началось. Байден сказал это, и вдруг появилось оружие. Это одна из главных причин. И это было задолго до Путина. Все знали, что это невозможно. Мы можем говорить: «Да, мы будем пытаться». Но это то, что не произойдет», – заявил президент США.

*** 22:30

Президент США Дональд Трамп на встрече с премьером Британии Киром Стармером заявил, что считает, что президент России Владимир Путин «сдержит свое слово» и после завершения войны в Украине не будет ее начинать снова.

Американский лидер также сказал, что, по его мнению, мирное соглашение с Россией будет устойчивым: «Путин «сдержит свое слово» по любому соглашению с Украиной», уверен он.

Кроме того, Трамп заявил, что вступление Украины в НАТО не произойдет: «Сначала нам нужно соглашение, прежде чем вводить миротворческие силы, у нас пока нет соглашения. Обеспечить безопасность в Украине — это просто, мирный договор — это сложно».

Лидер США заявил, что у него «очень хорошие отношения» с президентом Украины Владимиром Зеленским и завтра он подпишет сделку по украинским редкоземельным металлам. На вопрос журналиста, считает ли он по-прежнему Зеленского диктатором, президент США ответил: «Разве я это говорил? Я не могу поверить, что назвал президента Зеленского диктатором».

Премьер Британии, в свою очередь, выразил Трампу благодарность за появившуюся возможность заключения мирного соглашения по Украине и заявил, что будущее мирное соглашение будет историческим и не должно никем нарушаться.

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