Трамп: Из-за этого все началось. Байден сказал это, и вдруг появилось оружие

Президент США Дональд Трамп на встрече с премьером Британии Киром Стармером объяснил, почему Украина не может быть в НАТО. «Я могу быть милым и сказать: «Да, мы будем работать над этим». Но этого не произойдет. Этого не случится. Из-за этого все началось. Байден сказал это, и вдруг появилось оружие. Это одна из главных причин. И это было задолго до Путина. Все знали, что это невозможно. Мы можем говорить: «Да, мы будем пытаться». Но это то, что не произойдет», – заявил президент США.

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Президент США Дональд Трамп на встрече с премьером Британии Киром Стармером заявил, что считает, что президент России Владимир Путин «сдержит свое слово» и после завершения войны в Украине не будет ее начинать снова. Американский лидер также сказал, что, по его мнению, мирное соглашение с Россией будет устойчивым: «Путин «сдержит свое слово» по любому соглашению с Украиной», уверен он. Кроме того, Трамп заявил, что вступление Украины в НАТО не произойдет: «Сначала нам нужно соглашение, прежде чем вводить миротворческие силы, у нас пока нет соглашения. Обеспечить безопасность в Украине — это просто, мирный договор — это сложно».