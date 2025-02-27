Трамп: Из-за этого все началось. Байден сказал это, и вдруг появилось оружие
Президент США Дональд Трамп на встрече с премьером Британии Киром Стармером объяснил, почему Украина не может быть в НАТО.
«Я могу быть милым и сказать: «Да, мы будем работать над этим». Но этого не произойдет. Этого не случится. Из-за этого все началось. Байден сказал это, и вдруг появилось оружие. Это одна из главных причин. И это было задолго до Путина. Все знали, что это невозможно. Мы можем говорить: «Да, мы будем пытаться». Но это то, что не произойдет», – заявил президент США.
*** 22:30
Президент США Дональд Трамп на встрече с премьером Британии Киром Стармером заявил, что считает, что президент России Владимир Путин «сдержит свое слово» и после завершения войны в Украине не будет ее начинать снова.
Американский лидер также сказал, что, по его мнению, мирное соглашение с Россией будет устойчивым: «Путин «сдержит свое слово» по любому соглашению с Украиной», уверен он.
Кроме того, Трамп заявил, что вступление Украины в НАТО не произойдет: «Сначала нам нужно соглашение, прежде чем вводить миротворческие силы, у нас пока нет соглашения. Обеспечить безопасность в Украине — это просто, мирный договор — это сложно».
Лидер США заявил, что у него «очень хорошие отношения» с президентом Украины Владимиром Зеленским и завтра он подпишет сделку по украинским редкоземельным металлам. На вопрос журналиста, считает ли он по-прежнему Зеленского диктатором, президент США ответил: «Разве я это говорил? Я не могу поверить, что назвал президента Зеленского диктатором».
Премьер Британии, в свою очередь, выразил Трампу благодарность за появившуюся возможность заключения мирного соглашения по Украине и заявил, что будущее мирное соглашение будет историческим и не должно никем нарушаться.