Одна из самых заметных новостей последних времен – задержание бывшего кандидата в президенты Румынии Келина Джорджеску. И не только потому, что Джорджеску стал известной фигурой после того, как Конституционный суд Румынии в декабре отменил результаты первого тура президентских выборов, на которых он получил невероятно высокий результат. Это произошло буквально за два дня до второго тура, в котором Джорджеску с высокой вероятностью одержал бы победу. У него недавно появился очень влиятельный защитник: на Мюнхенской международной конференции по безопасности вице-президент США Джей Ди Вэнс на примере Румынии раскритиковал Европу за то, что она не соответствует высоким нормам, не давая политических перспектив сторонникам радикально правых взглядов, таким как Джорджеску.

Келин Джорждеску называет себя поклонником румынского диктатора Антонеску, сотрудничавшего с Гитлером, и выступает против поддержки Украины, вслед за Путиным называя ее выдуманной страной. Вряд ли можно считать случайностью поддержку этого румынского политика со стороны представителей новой американской администрации, где так же настроены на прекращение помощи Украине и восстановление отношений с Путиным, благосклонно относятся к нацистскому зигованию и неонацистским партиям Европы, которые по странной случайности оказываются одновременно и пророссийскими. Казалось бы, румынское руководство должно было учесть настойчивое пожелание вице-президента США, но нет, там, наоборот, предприняли жесткие действия, руководствуясь соображениями национальной безопасности. 47 обысков в разных регионах страны и задержание экс-кандидата в президенты свидетельствуют о серьезных причинах озаботиться угрозами. Джорджеску не центральная фигура в следственных действиях и процессуальных мерах, которые предпринимают полиция и прокуратура Румынии. Еще в декабре, вскоре после отмены второго тура выборов, по дороге в Бухарест был задержан некий Хорациу Потра и около двадцати его соратников. Они направлялись столицу для участия в акциях протеста против отмены результатов первого тура, в их машинах были обнаружены мачете, топоры и ножи, средства связи и оптический прицел.

Хорациу Потра до 1997 года служил во французском Иностранном легионе, затем работал в охране ряда африканских и ближневосточных лидеров. Из бывших легионеров сформировал группу румынских наемников, так называемых «ромео», которая воевала в Конго. Еще в 2010-2011 годах попал под подозрение в торговле наркотиками и оружием, но осужден был условно только за незаконное владение оружием. Якобы имеются данные о связи этого румынского наемника с российской ЧВК «Вагнер». Его даже называют румынским Пригожиным. В 2016 году Потра обучал телохранителей Фостена-Арканжа Туадера, президента Центральноафриканской Республики, и за это получал российские деньги. В 2023 году он был на приеме в российском посольстве и был сфотографирован вместе с послом РФ Валерием Кузьминым. По информации следствия, в сентябре прошлого года Хорациу Потра был замечен на Красной площади в Москве. Есть фотографии партнерши Потры, на которых она запечатлена рядом с чеченскими боевиками. При обысках у Потру найдены большие суммы валюты и золото в слитках.