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Лидер сирийского крыла РПК: Готовы сложить оружие

27 февраля 2025, 22:48 1275

Лидер сирийского крыла террористической организации РПК ("Рабочая партия Курдистана") - PYD ("Партия демократического союза") Салих Муслим ответил на призыв отбывающего пожизненное заключение главы запрещенной РПК Абдуллаха Оджалана.

Как пишет турецкая газета Sabah, Муслим поддержал призыв Оджалана.

"Мы готовы сложить оружие, если нам будет позволено действовать как политическая группа", - заявил он.

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