НАТО готовит помощь на миллиарды долларов и гарантии безопасности для Украины

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. После телефонного разговора Рютте опубликовал сообщение в социальной сети.

Заявив, что у него была полезная встреча с Трампом, генсек поделился информацией: «США и НАТО становятся сильнее».