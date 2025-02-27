USD 1.7000
EUR 1.7786
RUB 1.9580
Подписаться на уведомления
Короли недвижимости в России: рейтинг возглавляют бизнесмены азербайджанского происхождения
Новость дня
Короли недвижимости в России: рейтинг возглавляют бизнесмены азербайджанского происхождения

НАТО готовит помощь на миллиарды долларов и гарантии безопасности для Украины

генсек Альянса
27 февраля 2025, 23:07 1178

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. После телефонного разговора Рютте опубликовал сообщение в социальной сети.

Заявив, что у него была полезная встреча с Трампом, генсек поделился информацией: «США и НАТО становятся сильнее».

По его словам, союзники по НАТО «быстро» принимают меры по увеличению расходов на оборону.

«Что касается Украины, то союзники готовятся выделить еще миллиарды долларов в качестве помощи и гарантий безопасности», - написал генсек.

США не придут на помощь британской армии, если на нее нападет Россия
США не придут на помощь британской армии, если на нее нападет Россия
00:04 85
Анкара опровергает переговоры об отправке военных в Украину
Анкара опровергает переговоры об отправке военных в Украину обновлено
27 февраля 2025, 23:24 3397
НАТО готовит помощь на миллиарды долларов и гарантии безопасности для Украины
НАТО готовит помощь на миллиарды долларов и гарантии безопасности для Украины генсек Альянса
27 февраля 2025, 23:07 1179
Лидер сирийского крыла РПК: Готовы сложить оружие
Лидер сирийского крыла РПК: Готовы сложить оружие
27 февраля 2025, 22:48 1280
Сколько еще может продержаться армия Украины?
Сколько еще может продержаться армия Украины? наша аналитика
27 февраля 2025, 21:20 3157
«Владимир Путин, ты проиграл...»
«Владимир Путин, ты проиграл...» громкие заявления бывшего премьер-министра Великобритании
27 февраля 2025, 14:40 7313
Трамп: Из-за этого все началось. Байден сказал это, и вдруг появилось оружие
Трамп: Из-за этого все началось. Байден сказал это, и вдруг появилось оружие обновлено
27 февраля 2025, 23:38 2496
Стармер в Белом доме
Стармер в Белом доме видео
27 февраля 2025, 21:55 1723
События в Сумгаите - провокация руководства СССР
События в Сумгаите - провокация руководства СССР МИД Азербайджана
27 февраля 2025, 21:33 2752
Украинская армия попала в окружение в Курске?
Украинская армия попала в окружение в Курске? о развитии ситуации
27 февраля 2025, 19:14 6591
В ожидании сенсационного заявления Оджалана. С часу на час
В ожидании сенсационного заявления Оджалана. С часу на час наша корреспонденция
27 февраля 2025, 13:20 5802

ЭТО ВАЖНО

США не придут на помощь британской армии, если на нее нападет Россия
США не придут на помощь британской армии, если на нее нападет Россия
00:04 85
Анкара опровергает переговоры об отправке военных в Украину
Анкара опровергает переговоры об отправке военных в Украину обновлено
27 февраля 2025, 23:24 3397
НАТО готовит помощь на миллиарды долларов и гарантии безопасности для Украины
НАТО готовит помощь на миллиарды долларов и гарантии безопасности для Украины генсек Альянса
27 февраля 2025, 23:07 1179
Лидер сирийского крыла РПК: Готовы сложить оружие
Лидер сирийского крыла РПК: Готовы сложить оружие
27 февраля 2025, 22:48 1280
Сколько еще может продержаться армия Украины?
Сколько еще может продержаться армия Украины? наша аналитика
27 февраля 2025, 21:20 3157
«Владимир Путин, ты проиграл...»
«Владимир Путин, ты проиграл...» громкие заявления бывшего премьер-министра Великобритании
27 февраля 2025, 14:40 7313
Трамп: Из-за этого все началось. Байден сказал это, и вдруг появилось оружие
Трамп: Из-за этого все началось. Байден сказал это, и вдруг появилось оружие обновлено
27 февраля 2025, 23:38 2496
Стармер в Белом доме
Стармер в Белом доме видео
27 февраля 2025, 21:55 1723
События в Сумгаите - провокация руководства СССР
События в Сумгаите - провокация руководства СССР МИД Азербайджана
27 февраля 2025, 21:33 2752
Украинская армия попала в окружение в Курске?
Украинская армия попала в окружение в Курске? о развитии ситуации
27 февраля 2025, 19:14 6591
В ожидании сенсационного заявления Оджалана. С часу на час
В ожидании сенсационного заявления Оджалана. С часу на час наша корреспонденция
27 февраля 2025, 13:20 5802
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться