НАТО готовит помощь на миллиарды долларов и гарантии безопасности для Украины
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. После телефонного разговора Рютте опубликовал сообщение в социальной сети.
Заявив, что у него была полезная встреча с Трампом, генсек поделился информацией: «США и НАТО становятся сильнее».
По его словам, союзники по НАТО «быстро» принимают меры по увеличению расходов на оборону.
«Что касается Украины, то союзники готовятся выделить еще миллиарды долларов в качестве помощи и гарантий безопасности», - написал генсек.