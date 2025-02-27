Евросоюз всячески хочет втиснуться в переговоры по Украине

Евросоюз намерен назначить собственного спецпосланника, который будет представлять Брюссель на возможных переговорах по урегулированию конфликта в Украине, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Вопрос будет обсуждаться на саммите лидеров стран ЕС.



Президент США Дональд Трамп назначил сразу двух спецпосланников для переговоров по украинскому урегулированию. Кит Келлог ведет диалог с Украиной и Европой, а Стив Уиткофф — с Россией.