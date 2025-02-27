Государство остановило поклонника Путина, за которым пошел народ

Задержание и открытие уголовного дела против кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску и его сторонников хотя и было предсказуемым, всё же мгновенно вызвало широкий резонанс не только внутри страны, но и за её пределами. Местные силы пообещали протесты, Илон Маск назвал произошедшее, мягко говоря, «непорядком», а сам подозреваемый, которому грозит до 25 лет тюрьмы, обвинил в злоупотреблениях румынскую «коммунистическо-большевистскую систему». Через два месяца он собирался вновь выиграть выборы. В минувшую среду румынские СМИ разразились ожидаемой сенсацией – арестован местный ультраправый политик, снискавший небывалую популярность в результате отмененных президентских выборов, 62-летний Кэлин Джорджеску. Позже стало известно, что Джорджеску задержали для допроса и в дальнейшем поместили под судебный контроль. Его защищает адвокат, который ходатайствовал об отмене смертного приговора супругам Чаушеску. Одновременно с политиком в поле зрения румынских правоохранительных органов оказались десятки его сторонников.

Джорджеску не верит в COVID-19 и Украину, но верит в нано-чипы Почвовед по образованию, Джорджеску с 90-х годов работал в минприроды и в МИД Румынии, во втором десятилетии XXI века занимал важные посты в различных структурах ООН и некоторых международных европейских организациях. Его пять раз выдвигали на пост премьер-министра Румынии. Последние два раза – в 2020 и 2021 году – кандидатуру Кэлина Джорджесу предлагал вошедший в парламент «Альянс за объединение румын» (AUR). Впоследствии политику пришлось выйти из этой партии. Речь идет о национал-патриотическом политформировании правого толка, которое ратует, в том числе, за объединение Молдовы с Румынией. Лидеру AUR Джордже Симиону даже запрещен въезд в соседнюю республику, который будет действовать еще 4 года. Именно Симион выступил 26 февраля с обращением у стен Генпрокуратуры, куда привезли Джорджеску. Он призвал сограждан выйти на протесты. Туда уже стекались сторонники экс-кандидата в президенты, позже к ним присоединились представители других симпатизирующих партий, таких как «Спасите Румынию S.O.S» и «Партия молодых людей» (POT). Партию своего единомышленника Симиона Кэлин Джорджеску покинул в 2022 году после серии крайне провокационных высказываний. За пару лет до этого он назвал диктатора и союзника Гитлера Иона Антонеску, а также лидера ультранационалистической «Железной гвардии» Корнелиу Зеля Кодряну героями. Позже политик охарактеризовал Украину как «вымышленное государство», судьба которого – раздел в пользу соседних стран, и выступал против оказания помощи.

В не меньшей мере доставалось от него Евросоюзу и НАТО, а заодно румынскому руководству. Так, по словам Джорджеску установка систем противоракетной обороны в Девеселу, это «позор дипломатии». Напомним: Румыния – член ЕС и НАТО. Зато кандидат в президенты Румынии, случалось, хвалил Владимира Путина и не выступал против межгосударственных отношений с Россией. Разумеется, такие высказывания вызвали жесткую критику Джорджеску в местных СМИ, а в некоторых его вскоре окрестили представителем российских интересов в Румынии. Сам политик категорически отрицает подобную или какую-либо другую ангажированность, позиционируя себя исключительно как патриот государства и народа. Кроме того, Кэлин Джорджеску неоднократно удивлял одиозными высказываниями из области теорий заговора. Например, он отвергает существование COVID-19 и не верит в полет НАСА на Луну. А еще, по его мнению, в газировку вводят нано-чипы, чтобы внедрять в организмы людей. Стоит ли удивляться, что у него обнаружилось немало симпатизантов в команде нынешнего президента США Дональда Трампа, который так же не жалует Евросоюз, предъявляет претензии НАТО, готов вести переговоры с Россией и не раз выдавал экстравагантные сентенции. По поводу задержания Джорджеску высказался Илон Маск, назвавший произошедшее словом, которое можно перевести как «непорядок», «бардак» или «беспредел». Ранее он именовал еврокомиссара Тьерри Бретона «тираном Европы», когда тот поддержал отмену результатов первого тура выборов в Румынии, закончившегося неожиданной победой Кэлина Джорджеску.

Выборы президента Румынии в конце 2024 года Румыния выбирала президента в прошлом году, 24 ноября. Как и предполагалось, в этот день никто из претендентов на кресло главы государства не набрал достаточного числа голосов, и был назначен второй тур. Абсолютной неожиданностью, даже потрясением стала победа кандидата, чье имя практически не фигурировало в СМИ. «Темная лошадка», спойлер, аутсайдер и почти маргинал, которого конкуренты не принимали всерьез, пришел первым. Кэлин Джорджеску, баллотировавшийся в качестве независимого кандидата, набрал 22,94%. Во второй тур с ним выходила Елена Ласкони от либеральной партии «Союз спасения Румынии» с 19,17%, и, кстати, она тоже не входила в число явных фаворитов президентской гонки. Вскоре после отмены электорального результата Ласкони подвергла критике это решение. Несмотря на всеобщее удивление, 2 декабря Конституционный суд (КС) Румынии признал выборы состоявшимися. Джорджеску не давал обычную рекламу, не появлялся на ТВ. Вместо этого он публиковал ролики в TikTok и других соцсетях, включая опусы на тему нано-чипов, НАТО, ЕС, патриотизма и прочего. У него было на тот момент около полумиллиона подписчиков. Многие румынские политические эксперты назвали голосование протестным и призвали политических лидеров уделять больше внимания настроениям сограждан.

За положительным решением КС последовало выступление президента страны Клауса Йоханниса, который рассекретил данные румынской разведки. По ним выходило, что в TikTok могла работать группа из 25 тысяч бот-аккаунтов, «задействованных в манипулировании общественным мнением», некоторые из которых потенциально имели связь с российскими СМИ. Служба внешней разведки заявила о гибридных действиях России в Румынии. Москва, разумеется, категорически отвергла все подозрения и обвинения. Между прочим, после этого Еврокомиссия начала расследование относительно возможных нарушений Закона о цифровых услугах, допущенных TikTok. В соседствующей с Румынией Молдове уже неоднократно поднимали вопрос о запрете этой сети. 6 декабря вновь состоялось заседание Конституционного суда, на котором было принято решение аннулировать результаты первого тура, и соответственно, сами выборы президента Румынии «в целях обеспечения правильности и законности избирательного процесса». Кэлин Джорджеску назвал раскрытие секретных данных противозаконным, а исход выборов – попыткой госпереворота, и обратился в Евросуд по правам человека (ЕСПЧ), но в Страсбурге его жалобу не приняли. Он также пытался выиграть в румынском суде и также желаемого результата не получил. Недавно Клаус Йоханнис сложил с себя полномочия. В соответствии с законом, был назначен и.о. президента – Илие Боложан, и.о. председателя Национал-либеральной партии Румынии. Повторные президентские выборы назначены на 4 мая текущего года. Как сообщили представители Кэлина Джорджеску, в момент задержания он направлялся решать вопрос участия в гонке.

Подрыв конституционного строя Против Джоржеску возбуждено уголовное дело по 6 пунктам, первый из которых – «призывы к действиям, направленным против конституционного строя». Ещё кандидату в президенты Румынии инкриминируют сообщение ложной информации и предоставление ложных деклараций, то есть речь идет о финансирования его избирательной кампании. Кроме того, политика подозревают в различных формах поддержки, участия или создания фашистской, расистской или ксенофобской организации, а также организации антисемитского толка. И дополняет список обвинений в публичной пропаганде легионерских, фашистских, расистских идей и культа лиц, виновных в совершении геноцида, военных преступлений и преступлений против человечности. В совокупности это может караться 25 годами тюрьмы. Сам Джорджеску успел заявить до задержания, что власти Румынии «пытаются изобрести какие-то доказательства, чтобы оправдать кражу выборов» и помешать новому выдвижению. Его сторонники выступают с аналогичными тезисами. «Коммунистическо-большевистская система продолжает свои отвратительные злоупотребления! Сегодня в шесть утра они снова напали на семьи по всей стране, разбудив детей», — написал политик, имея в виду обыски 26 февраля по 47 адресам. Жилье Джорджеску тоже подвергли этой процедуре.

Рейды правоохранительных органов проходили в пяти уездах Румынии. Ряд соратников и сторонников Кэлина Джорджеску тоже оказался среди фигурантов серии дел о президентских выборах. Согласно опубликованным данным, Джорджеску финансировали через фирмы и TikTok-аккаунты предпринимателя Богдана Пещера. Предполагается, что на сетевое продвижение Джорджеску он истратил порядка миллиона евро, и часть денег имеет российское происхождение. Пока точные сведения о том, будет ли Кэлин Джорджеску баллотироваться в президенты Румынии на предстоящих в мае выборах, отсутствуют. Румынские политики и представители власти комментируют задержание потенциального кандидата с большой осторожностью. Здесь неудобство создает и то, что, по утверждениям некоторых аналитиков, финансирование предыдущей кампании Джорджеску отчасти вела и Национал-либеральная партия, входящая в правящий альянс, с целью поддержать спойлера, оттягивающего голоса. Но более всего опасна нынешняя популярность ультраправого политика.