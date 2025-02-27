Трансгендеры захватили Капитолий
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Прямо сейчас большая группа радикальных транс-активистов штурмует Капитолий штата Айова.
ЛГБТ-активисты и просто неравнодушные граждане протестуют против законопроекта, который отменяет защиту гендерной идентичности. Активисты боятся, что это приведет к дискриминации трансгендеров в разных областях жизни.
«Кровь трансов будет на ваших руках!» — гласят их плакаты.
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