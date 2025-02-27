Финансирование протестов в Грузии со стороны Евросоюза осуществляется через посольства стран ЕС в Армении. Об этом говорится в заявлении Службы внешней разведки России. В СВР утверждают, что «представительство ЕС в Грузии выплачивает каждому участнику антиправительственных акций до 120 евро». По оценке российских спецслужб, «в целом Брюссель стремится сформировать в Грузии антиправительственные настроения среди блогеров, журналистов, IT-специалистов и российских релокантов». Сообщается, что «на эти цели блогерам готовы выделять до 50 тысяч евро».

«Европейские чиновники хотят активизировать протесты и создать «единый кулак» из оппозиционных партий против правящей партии «Грузинская мечта», — говорится в заявлении. Напомним, протесты, начавшиеся в Грузии после парламентских выборов в октябре прошлого года, продолжаются по сей день. Практически ежедневно на улицы Тбилиси выходят десятки тысяч сторонников оппозиции, требуя аннулирования результатов выборов и нового волеизъявления грузин. Евросоюз отказался признавать итоги голосования, в ответ на что правящая партия «Грузинская мечта» приостановила процесс евроинтеграции. Брюссель и администрация Байдена ввели против грузинских властей ряд санкций. Накануне литовский депутат Европарламента Раса Юкнявичене, находясь с визитом в Тбилиси, призвала страны ЕС оказать поддержку грузинскому народу.

В социальной сети X она написала следующее: «Я призываю столицы государств - членов Европейского союза и Европейскую комиссию понять, что борьба грузинского народа за свободу является неотъемлемой частью европейского сопротивления агрессивной Российской империи. Оказывая помощь грузинам, мы будем способствовать сохранению сильного Европейского союза», — заявила Юкнявичене. Ранее европарламентарий встретилась с пятым президентом Грузии. По завершении встречи Саломе Зурабишвили опубликовала в соцсети пост: «Встретилась с Расой Юкнявичене, чтобы обсудить дальнейший путь Грузии. Представлен план новых выборов, обеспечивающий демократический и прозрачный процесс. Благодарна за постоянную поддержку наших европейских партнеров на новых выборах». Отметим, что ранее грузинское правительство заявляло, что протесты оппозиции финансируются, в том числе международным агентством USAID, подконтрольным США. Согласно данным американского правительственного портала ForeignAssistance.gov, в 2024 году Агентство США по международному развитию (USAID) выделило Грузии 111,5 миллиона долларов на поддержку избирательных процессов, укрепление верховенства закона и развитие гражданского общества.

Как известно, президент США Дональд Трамп временно приостановил деятельность агентства, занимающегося выделением грантов на вмешательство в избирательные процессы за рубежом, включая страны Южного Кавказа. Его деятельность заморожена на три месяца, а более 90 процентов сотрудников уволены. По данным CNN, администрация Трампа приняла окончательное решение о дальнейшем будущем USAID, согласно которому более 90 процентов выделяемой агентством помощи не будет восстановлено. В Грузии финансирование неправительственных организаций осуществляется и другими американскими фондами, в том числе Национальным фондом поддержки демократии (NED), связанным с Демократической партией США. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о важности ограничения новой администрацией США революционных процессов, в том числе через Национальный фонд поддержки демократии (NED). «Внешнее финансирование не должно направляться на антигосударственные процессы», – сказал председатель правительства Грузии журналистам в четверг.