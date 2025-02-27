Украинское урегулирование случится или скоро, или никогда

Урегулирование украинского конфликта случится или относительно скоро, или никогда, заявил Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме после встречи с премьером Великобритании.

Американский лидер сообщил, что в пятницу подпишет с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение, по которому США станут основным партнером в разработке природных ресурсов Украины.