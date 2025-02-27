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Планы Путина гораздо обширнее: СССР 2.0
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Планы Путина гораздо обширнее: СССР 2.0

Украинское урегулирование случится или скоро, или никогда

Трамп
01:22 309

Урегулирование украинского конфликта случится или относительно скоро, или никогда, заявил Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме после встречи с премьером Великобритании.

Американский лидер сообщил, что в пятницу подпишет с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение, по которому США станут основным партнером в разработке природных ресурсов Украины.

По словам Трампа, украинское урегулирование случится или относительно скоро, или никогда. Следующим шагом на пути к нему должно стать прекращение огня, его можно достичь быстро, считает Трамп.

«Я не хочу платить миллиарды долларов за бессмысленную войну в Украине», - заявил он.

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