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Планы Путина гораздо обширнее: СССР 2.0
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Планы Путина гораздо обширнее: СССР 2.0

Выборы в Украине в ближайшее время маловероятны

заявили в Раде
01:39 365

Восемь миллионов человек находятся не в Украине. Выборы в ближайшее время маловероятны - для этого отсутствует безопасность, а значительная часть инфраструктуры уничтожена. Об этом в эфире проекта "Тема с Мосейчук" заявил первый зампредседателя Рады Александр Корниенко.

"Первая проверка гарантий безопасности - это эти выборы, послевоенные. Без гарантий безопасности нельзя никак об этом говорить. Давайте сначала это решим", – сказал он.

Кроме того, добавил Корниенко, в Украине необходимо восстановить избирательную инфраструктуру.

"В Николаевской области разрушено, думаю, около 500 участков. В Харьковской - несколько тысяч", - сказал заместитель главы парламента.

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