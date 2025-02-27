Выборы в Украине в ближайшее время маловероятны

Восемь миллионов человек находятся не в Украине. Выборы в ближайшее время маловероятны - для этого отсутствует безопасность, а значительная часть инфраструктуры уничтожена. Об этом в эфире проекта "Тема с Мосейчук" заявил первый зампредседателя Рады Александр Корниенко.

"Первая проверка гарантий безопасности - это эти выборы, послевоенные. Без гарантий безопасности нельзя никак об этом говорить. Давайте сначала это решим", – сказал он.