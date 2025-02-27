Выборы в Украине в ближайшее время маловероятны
Восемь миллионов человек находятся не в Украине. Выборы в ближайшее время маловероятны - для этого отсутствует безопасность, а значительная часть инфраструктуры уничтожена. Об этом в эфире проекта "Тема с Мосейчук" заявил первый зампредседателя Рады Александр Корниенко.
"Первая проверка гарантий безопасности - это эти выборы, послевоенные. Без гарантий безопасности нельзя никак об этом говорить. Давайте сначала это решим", – сказал он.
Кроме того, добавил Корниенко, в Украине необходимо восстановить избирательную инфраструктуру.
"В Николаевской области разрушено, думаю, около 500 участков. В Харьковской - несколько тысяч", - сказал заместитель главы парламента.