Европейские фермеры против Украины и за дружбу с Россией

Фермеры ЕС попросили отложить на год повышение пошлин на удобрения из России и Беларуси, сообщает объединение фермерских союзов ЕС Copa-Cogeca.

Помимо отсрочки повышения пошлин, фермеры просят ограничить действие меры только азотными удобрениями и повысить квоты на ввоз удобрений из РФ и Беларуси до уровней, соответствующих импорту до февраля 2022 года.

В то же время фермеры Чехии и Словакии выступили с протестом против импорта из Украины.