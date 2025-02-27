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Планы Путина гораздо обширнее: СССР 2.0
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Планы Путина гораздо обширнее: СССР 2.0

Европейские фермеры против Украины и за дружбу с Россией

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01:56 645

Фермеры ЕС попросили отложить на год повышение пошлин на удобрения из России и Беларуси, сообщает объединение фермерских союзов ЕС Copa-Cogeca.

Помимо отсрочки повышения пошлин, фермеры просят ограничить действие меры только азотными удобрениями и повысить квоты на ввоз удобрений из РФ и Беларуси до уровней, соответствующих импорту до февраля 2022 года.

В то же время фермеры Чехии и Словакии выступили с протестом против импорта из Украины.

Они припарковали десятки тракторов и нарушили работу пограничного перехода в знак протеста против дешевого импорта из стран, не входящих в ЕС, таких как Украина и Южная Америка. Также в протестах приняли участие фермеры из Венгрии и Австрии с плакатами наподобие «Остановите зерно из Украины». Ассоциации фермеров потребовали заблокировать соглашение МЕРКОСУР и заключить новое соглашение с Украиной, защищающее сельское хозяйство ЕС, а также сократить бюрократию со стороны ЕС.

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