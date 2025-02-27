Европейские фермеры против Украины и за дружбу с Россией
Фермеры ЕС попросили отложить на год повышение пошлин на удобрения из России и Беларуси, сообщает объединение фермерских союзов ЕС Copa-Cogeca.
Помимо отсрочки повышения пошлин, фермеры просят ограничить действие меры только азотными удобрениями и повысить квоты на ввоз удобрений из РФ и Беларуси до уровней, соответствующих импорту до февраля 2022 года.
В то же время фермеры Чехии и Словакии выступили с протестом против импорта из Украины.
Они припарковали десятки тракторов и нарушили работу пограничного перехода в знак протеста против дешевого импорта из стран, не входящих в ЕС, таких как Украина и Южная Америка. Также в протестах приняли участие фермеры из Венгрии и Австрии с плакатами наподобие «Остановите зерно из Украины». Ассоциации фермеров потребовали заблокировать соглашение МЕРКОСУР и заключить новое соглашение с Украиной, защищающее сельское хозяйство ЕС, а также сократить бюрократию со стороны ЕС.