Командующий "Сирийскими демократическими силами": Призыв Оджалана нас не касается

Как пишет Independent Türkçe, по его словам, они ожидали этого шага.

Командующий "Сирийскими демократическими силами" (СДС) Мазлум Абди выступил с заявлением касательно призыва Абдуллаха Оджалана, находящегося в заключении в Турции лидера террористической организации "Рабочая партия Курдистана" (РРК).

"Было понятно, что такое обращение прозвучит. Мы его ожидали. Наше отношение к этому призыву положительное, поскольку речь идет о мире", - отметил лидер СДС.

Абди подчеркнул, что обращение Оджалана адресовано непосредственно РРК: "Этот призыв не касается нашего региона и наших сил".

Отметим, что основу СДС составляют боевики сирийского крыла РРК - YPG.