USD 1.7000
EUR 1.7786
RUB 1.9580
Подписаться на уведомления
Планы Путина гораздо обширнее: СССР 2.0
Новость дня
Планы Путина гораздо обширнее: СССР 2.0

Командующий "Сирийскими демократическими силами": Призыв Оджалана нас не касается

02:16 405

Командующий "Сирийскими демократическими силами" (СДС) Мазлум Абди выступил с заявлением касательно призыва Абдуллаха Оджалана, находящегося в заключении в Турции лидера террористической организации "Рабочая партия Курдистана" (РРК).

Как пишет Independent Türkçe, по его словам, они ожидали этого шага.

"Было понятно, что такое обращение прозвучит. Мы его ожидали. Наше отношение к этому призыву положительное, поскольку речь идет о мире", - отметил лидер СДС.

Абди подчеркнул, что обращение Оджалана адресовано непосредственно РРК: "Этот призыв не касается нашего региона и наших сил".

Отметим, что основу СДС составляют боевики сирийского крыла РРК - YPG.

Европейские фермеры против Украины и за дружбу с Россией
Европейские фермеры против Украины и за дружбу с Россией фото
01:56 647
Украинское урегулирование случится или скоро, или никогда
Украинское урегулирование случится или скоро, или никогда Трамп
01:22 1004
Государство остановило поклонника Путина, за которым пошел народ
Государство остановило поклонника Путина, за которым пошел народ продолжение горячей темы
00:13 2347
Оджалан обратился к курдам: Сложите оружие!
Оджалан обратился к курдам: Сложите оружие! все еще актуально
27 февраля 2025, 18:34 5945
Румынский Пригожин хотел разжечь пожар
Румынский Пригожин хотел разжечь пожар горячая тема
27 февраля 2025, 22:26 2666
Планы Путина гораздо обширнее: СССР 2.0
Планы Путина гораздо обширнее: СССР 2.0 продолжение главной темы
27 февраля 2025, 15:42 8516
Трансгендеры захватили Капитолий
Трансгендеры захватили Капитолий фото; видео
00:27 2541
США не придут на помощь британской армии, если на нее нападет Россия
США не придут на помощь британской армии, если на нее нападет Россия
00:04 1905
Анкара опровергает переговоры об отправке военных в Украину
Анкара опровергает переговоры об отправке военных в Украину обновлено
27 февраля 2025, 23:24 4232
НАТО готовит помощь на миллиарды долларов и гарантии безопасности для Украины
НАТО готовит помощь на миллиарды долларов и гарантии безопасности для Украины генсек Альянса
27 февраля 2025, 23:07 2151
Лидер сирийского крыла РПК: Готовы сложить оружие
Лидер сирийского крыла РПК: Готовы сложить оружие
27 февраля 2025, 22:48 2191

ЭТО ВАЖНО

Европейские фермеры против Украины и за дружбу с Россией
Европейские фермеры против Украины и за дружбу с Россией фото
01:56 647
Украинское урегулирование случится или скоро, или никогда
Украинское урегулирование случится или скоро, или никогда Трамп
01:22 1004
Государство остановило поклонника Путина, за которым пошел народ
Государство остановило поклонника Путина, за которым пошел народ продолжение горячей темы
00:13 2347
Оджалан обратился к курдам: Сложите оружие!
Оджалан обратился к курдам: Сложите оружие! все еще актуально
27 февраля 2025, 18:34 5945
Румынский Пригожин хотел разжечь пожар
Румынский Пригожин хотел разжечь пожар горячая тема
27 февраля 2025, 22:26 2666
Планы Путина гораздо обширнее: СССР 2.0
Планы Путина гораздо обширнее: СССР 2.0 продолжение главной темы
27 февраля 2025, 15:42 8516
Трансгендеры захватили Капитолий
Трансгендеры захватили Капитолий фото; видео
00:27 2541
США не придут на помощь британской армии, если на нее нападет Россия
США не придут на помощь британской армии, если на нее нападет Россия
00:04 1905
Анкара опровергает переговоры об отправке военных в Украину
Анкара опровергает переговоры об отправке военных в Украину обновлено
27 февраля 2025, 23:24 4232
НАТО готовит помощь на миллиарды долларов и гарантии безопасности для Украины
НАТО готовит помощь на миллиарды долларов и гарантии безопасности для Украины генсек Альянса
27 февраля 2025, 23:07 2151
Лидер сирийского крыла РПК: Готовы сложить оружие
Лидер сирийского крыла РПК: Готовы сложить оружие
27 февраля 2025, 22:48 2191
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться