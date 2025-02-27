Скончался экс-чемпион мира по шахматам

В Москве в возрасте 88 лет ушел из жизни советский, французский и российский гроссмейстер, 10-й чемпион мира по шахматам Борис Спасский.

В 1966 году Спасский завоевал право на матч на первенство мира с Тиграном Петросяном, однако потерпел поражение. Через три года в поединке с тем же Петросяном Спасский завоевал шахматную корону. В 1972 году он уступил в аналогичном матче Роберту Фишеру.

Борис Спасский эмигрировал во Францию в 1976 году, а в 2012-м вернулся в Россию.