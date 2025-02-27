Подробности закрытых переговоров России и США в Стамбуле

Делегации России и США в ходе переговоров в Стамбуле определили первые шаги к стабилизации работы дипмиссий, говорится в заявлении на сайте Госдепартамента.

«Соединенные Штаты выразили обеспокоенность по поводу доступа к банковским услугам и услугам по контрактам, а также необходимость обеспечить стабильный и устойчивый кадровый состав посольства США в Москве», — заявили в Госдепе.

«В ходе конструктивных дискуссий обе стороны определили конкретные первоначальные шаги по стабилизации двусторонних миссий в этих областях», — говорится в пресс-релизе Госдепа.

Делегации встретились 27 февраля в Стамбуле. Американскую возглавила заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер, российскую — директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев, которого в РФ называют кандидатом на пост посла в Вашингтоне.

Коултер и Дарчиев договорились провести следующую встречу по этим вопросам в ближайшем будущем, дата и место пока не определены, сообщили в Госдепе.

Переговоры продлились шесть с половиной часов. Они проходили в резиденции генерального консула США в районе Арнавуткёй.

Ранее в Кремле заявили, что итоги встречи в Стамбуле «так или иначе будут представлены». Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сказала, что переговоры проходили «на экспертном уровне», их цель — приблизить стороны «к преодолению возникших разногласий» и «укреплению мер доверия». Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров называл темой встречи в Стамбуле работу посольств в Москве и Вашингтоне.