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Планы Путина гораздо обширнее: СССР 2.0

ФСБ заявила, что сорвала покушение на «духовника Путина»

09:59 632

ФСБ заявила, что предотвратила теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) в Москве, якобы готовившийся украинской разведкой, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС ФСБ).

Задержаны двое человек — россиянин и украинец, заявили в ФСБ, которые дали признательные показания, рассказав, что были завербованы в середине 2024 года сотрудником Главного управления разведки Украины через телеграм.

Госагентства со ссылкой на ФСБ уточняют, что покушение готовили помощник митрополита Денис Попович и клирик Никита Иванкович. Один из задержанных, пишет РИА Новости, рассказал, что украинские спецслужбы угрожали ему убийством родственников, если он не согласится на теракт.

В декабре, утверждает ФСБ, задержанные забрали из тайника самодельное взрывное устройство. Они должны были осуществить теракт в Москве, а затем выехать по поддельным украинским паспортам. В ФСБ сообщили, что задержанные планировали взорвать бомбу в Сретенском монастыре.

В отношении обоих задержанных возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и незаконном обороте взрывных устройств, говорится в сообщении ФСБ. Они арестованы, о мере пресечения неизвестно.

«Медуза» напоминает, что митрополита Тихона часто называют «духовником» президента РФ Владимира Путина. Официально это не подтверждено, сам Путин никогда это утверждение не отрицал. Шевкунов возглавляет Крымскую метрополию с октября 2023 года. До этого он с 2018 года занимал должность главы Псковской митрополии, а ранее был наместником Сретенского монастыря в Москве.

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