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Планы Путина гораздо обширнее: СССР 2.0
Новость дня
Планы Путина гораздо обширнее: СССР 2.0

Биткоин обрушился

10:12 575

Курс биткоина (BTC) в ночь на 28 февраля упал ниже $80 тыс., следует из данных Binance. Это произошло впервые с ноября 2024 года.

Сейчас криптовалюта торгуется по $81,25 тыс. За сутки она потеряла 5,54%. В ночь на 27 февраля стоимость BTC опускалась до $82,1 тыс. впервые с 11 ноября.

В ноябре курс биткоина начал расти на фоне выборов президента США и впервые в истории превысил отметку $80 тыс. Стоимость криптовалюты начала падать с 24 февраля на фоне сообщений о введении пошлин Дональдом Трампом для Мексики и Канады.

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