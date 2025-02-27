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Трамп «впечатлен» супругой британского премьера

10:16 546

Президент США Дональд Трамп назвал супругу британского премьер-министра Кира Стармера прекрасной, сообщает London Evening Standard.

Так американский лидер ответил на вопрос об отношениях со Стармером, с которым они провели встречу 27 февраля.

«У нас на самом деле были хорошие отношения раньше. Мы встречались пару раз, и я очень впечатлен им, очень впечатлен его женой», — сказал Трамп.

Он назвал Викторию Стармер «прекрасной, замечательной женщиной».

Отвечая на вопрос об отношениях между США и Великобританией, республиканец сказал, что у стран «просто прекрасные отношения».

Встреча Стармера и Трампа состоялась в Вашингтоне. Британский премьер рассказал, что помимо прочего передал американскому политику «особое письмо» от короля Карла III — с приглашением совершить государственный визит в Соединенное Королевство. Президент США его принял.

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