Блогеру-азербайджанцу закрыли въезд в Россию на 70 лет

Российский блогер азербайджанского происхождения Subo (Субхан Мамедов Мурад оглы) лишен гражданства РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В ходе проверки было выявлено, что Субхан Мамедов Мурад оглы предоставил ложные сведения о себе, когда получал российское гражданство. В связи с этим он лишен гражданства РФ», - сказал собеседник агентства.

Блогеру также запретили въезд в Россию на 70 лет.

Согласно открытым данным, у Субхана Мамедова есть гражданство Азербайджана. В настоящее время он находится в ОАЭ.

У блогера Subo в Instagram 13,5 млн, а на YouTube - 1,6 миллиона подписчиков.