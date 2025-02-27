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Испанские СМИ: президент «Барселоны» сегодня прилетит в Азербайджан

Отдел спорта
10:24 441

Президент испанского футбольного клуба «Барселона» Жоан Лапорта прилетит сегодня в Баку, сообщает испанское издание Mundo Deportivo со ссылкой на Радио Каталонии.

Его будут сопровождать директора «Барсы» Жоан Солер и Хавьер Пуиг. Цель визита - создание в Азербайджане футбольной академии «Барселоны» и изучение новых экономических возможностей. 

В Баку Лапорту будет сопровождать его друг, бизнесмен Аднан Ахмедзаде, который был одним из VIP-гостей на гала-вечере в честь 125-летия «Барселоны» в конце прошлого года.

Это не первый визит президента «Барсы» в Азербайджан. В ноябре прошлого года он принял участие в COP29.

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