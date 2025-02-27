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Планы Путина гораздо обширнее: СССР 2.0

Трамп начинает «историческую реструктуризацию» Госдепа

10:28 180

Президент США Дональд Трамп планирует «историческую реструктуризацию» Госдепа, ведомство ожидают «радикальные сокращения», пишет Politico.

По информации источников газеты, идею главы Белого дома поддерживает сам руководитель Госдепа Марко Рубио.

Главной целью реформы будет борьба с «раздутой бюрократией» — у Госдепа останется меньше сотрудников, ведомство будет лишено некоторых полномочий. Издание сообщает, что в основном реструктуризации подвергнутся отделы, занимающиеся «продвижением демократии», прав человека и науки как «мягкой силы» США за рубежом.

Вероятнее всего, США сократят консульства во французских Ренне, Лионе, Страсбурге и Бордо, в немецких Дюссельдорфе, Лейпциге и Гамбурге, а также итальянское консульство во Флоренции, португальское в Понта-Делгаде и консульство в бразильском Белу-Оризонти.

Politico отмечает, что такие меры могут дать Китаю преимущество в дипломатической борьбе с США — за последние годы КНР уже превзошла Америку по числу дипломатических учреждений в мире.

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