Трамп начинает «историческую реструктуризацию» Госдепа

Главной целью реформы будет борьба с «раздутой бюрократией» — у Госдепа останется меньше сотрудников, ведомство будет лишено некоторых полномочий. Издание сообщает, что в основном реструктуризации подвергнутся отделы, занимающиеся «продвижением демократии», прав человека и науки как «мягкой силы» США за рубежом.

Вероятнее всего, США сократят консульства во французских Ренне, Лионе, Страсбурге и Бордо, в немецких Дюссельдорфе, Лейпциге и Гамбурге, а также итальянское консульство во Флоренции, португальское в Понта-Делгаде и консульство в бразильском Белу-Оризонти.

Politico отмечает, что такие меры могут дать Китаю преимущество в дипломатической борьбе с США — за последние годы КНР уже превзошла Америку по числу дипломатических учреждений в мире.