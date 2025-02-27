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Планы Путина гораздо обширнее: СССР 2.0

Матвиенко: «Эрдоган назвал Путина большим другом»

10:30 188

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал президента России Владимира Путина «большим другом» и пригласил его вновь посетить республику. Об этом сообщила журналистам председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко, посетившая Турцию с рабочим визитом.

По словам спикера Совфеда, она передала президенту Турции послание от Владимира Путина. «Он (Реджеп Тайип Эрдоган) просил меня еще раз ему передать, что его очень ждут с визитом в Турции. Называл его (Владимира Путина) своим другом большим. Мы все знаем, что у них действительно очень хорошие личные отношения», — сказала Матвиенко.

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