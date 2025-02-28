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Планы Путина гораздо обширнее: СССР 2.0

Зеленский — Трампу: Вместе мы можем остановить Путина

обновлено 21:23
21:23 5999

Президент США Дональд Трамп заявил на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским, что для него «честь принять президента Украины Зеленского. Мы работали очень усердно и в действительности знаем друг друга уже довольно давно».

«У нас есть нечто, что можно назвать очень справедливой сделкой», — добавил он, имея в виду соглашение о полезных ископаемых.

«У нас были очень хорошие дискуссии с Россией, я говорил с президентом Путиным. Мы хотим, чтобы, смерти прекратились, и мы будем работать очень усердно», — заявил Трамп.

Трамп также сказал: «Я отдаю должное вашим генералам, вашим солдатам и вам лично. Вы должны быть очень горды вашими бойцами. Но теперь мы хотим, чтобы это закончилось, этого достаточно».

«Это путь к миру. Это путь к решению чего-то. Я чувствую, что как глава этой страны я обязан сделать это... Жаль, что мы вмешались. Потому что не должно было быть никакого вмешательства, потому что не должно было быть войны. И не должно было быть 7 октября», — заявил президент США.

Корреспондент Украинской службы BBC во время начала встречи Трампа с Зеленским спросила президента США: «Вы направите еще оружие в Украину, если не будет перемирия?»

«Да, мы пошлем еще оружие. Надеюсь, мне не придется отправлять очень много, потому что мы рассчитываем завершить все быстро», — ответил Трамп.

 «Мы рассчитываем не посылать много оружия, мы рассчитываем быстро закончить войну, чтобы мы могли заняться другими делами. Но мы очень ценим соглашения, потому что нам нужно то, что у вас есть, и к нашей стране теперь относятся по справедливости», — продолжил президент США, имея в виду сделку о полезных ископаемых. 

 «Байден так не делал, но в любом случае, что бы он ни делал, это все равно не должно было случиться, война никогда не должна была начаться. Но в целом, отвечая на ваш вопрос, ответ — да, но мы рассчитываем, что много отправлять не придется, потому что я рассчитываю на то, что все быстро закончится», — завершил свой ответ Трамп.

* * * 21:04

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп начали встречу в Белом доме.

«Вы сказали, что с войной уже достаточно. Я думаю, что очень важно сказать эти слова (президенту РФ Владимиру) Путину в самом начале... И я надеюсь, что вместе мы сможем его остановить. Но для нас очень важно, знаете, спасти нашу страну, наши ценности, нашу свободу, нашу демократию. И, конечно, никаких компромиссов с убийцей за пределами наших территорий», — цитирует Зеленского Интерфакс-Украина.

Зеленский напомнил, что лидеры ранее обсудили по телефону производство беспилотников, а также отметил потребность Украины в ПВО.

«И конечно, нам очень нужна противовоздушная оборона. У вас лучшая противовоздушная оборона в мире. И действительно, вы помогли нам во время атак россиян. И я хочу поговорить о том, как мы можем обменяться лицензиями», — сказал Зеленский.

* * * 20:24

Журналисты перед Белым домом ждут начала встречи президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, передает украинская служба Би-би-си.

Зеленский провел встречу с сенаторами США перед поездкой в Белый дом.

«Действительно хорошая двухпартийная встреча перед тем, как президент Зеленский направится в Белый дом. Мы с Украиной», - отметила сенатор США Эми Клобушар.

Трамп уже встретил Зеленского у Белого дома. После встречи в присутствии Зеленского и Трампа состоится торжественное подписание рамочного соглашения о полезных ископаемых между украинской и американской сторонами.

На 13:00 по Вашингтону (22:00 Баку) запланированы заявления Трампа и Зеленского для СМИ и совместная пресс-конференция.

* * * 14:16

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп подпишут соглашение по недрам около 20:00 по Киеву (22:00 по Баку). Об этом изданию «Суспільне» сообщили в Офисе президента Украины.

В информации говорится, что Зеленский сначала встретится с сенаторами, после чего отправится в Белый дом.

Переговоры преиздента Украины с Трампом пройдут в Овальном кабинете. Далее запланировано участие Зеленского и Трампа в церемонии подписания соглашения о полезных ископаемых, после чего они выступят перед СМИ.

Позже Зеленский ответит на вопросы в Институте Хадсона, посетит Украинский дом и встретится с представителями украинской диаспоры.

* * * 11:52

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты 28 февраля начнется со встречи с сенаторами, после чего он поедет на встречу с Дональдом Трампом, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Офис президента Украины.

Программа визита начнется с утренней встречи Зеленского с сенаторами США. После этого он отправится в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом, которая начнется около 11:00 по Вашингтону (20:00 по Баку) в Овальном кабинете. Перед встречей предусмотрены короткие заявления для СМИ.

* * * 11:13

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в США, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на данные сервиса отслеживания полетов FlightAware.

Издание отмечает, что самолет государственного авиапредприятия «Украина», следовавший из ирландского аэропорта Шеннон, совершил посадку на авиабазе Эндрюс в штате Мэриленд.

Официально о прибытии Зеленского в США пока не сообщалось. Сервис Flightradar24 выдает данные лишь о приземлении на авиабазе Эндрюс британского правительственного самолета. На нем, вероятно, прибыл в США премьер-министр Великобритании Кир Стармер. При этом у Flightradar24 нет информации и о вылете самолета Зеленского из аэропорта Шеннона, где президент Украины делал остановку на пути в США и встречался с главой правительства Ирландии Михаэлем Мартином.

Ожидается, что в ходе визита Владимира Зеленского в США будет подписано соглашение об использовании украинских природных ресурсов.

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