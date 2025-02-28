Зеленский — Трампу: Вместе мы можем остановить Путина

Президент США Дональд Трамп заявил на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским, что для него «честь принять президента Украины Зеленского. Мы работали очень усердно и в действительности знаем друг друга уже довольно давно».

«У нас есть нечто, что можно назвать очень справедливой сделкой», — добавил он, имея в виду соглашение о полезных ископаемых.

«У нас были очень хорошие дискуссии с Россией, я говорил с президентом Путиным. Мы хотим, чтобы, смерти прекратились, и мы будем работать очень усердно», — заявил Трамп.

Трамп также сказал: «Я отдаю должное вашим генералам, вашим солдатам и вам лично. Вы должны быть очень горды вашими бойцами. Но теперь мы хотим, чтобы это закончилось, этого достаточно».

«Это путь к миру. Это путь к решению чего-то. Я чувствую, что как глава этой страны я обязан сделать это... Жаль, что мы вмешались. Потому что не должно было быть никакого вмешательства, потому что не должно было быть войны. И не должно было быть 7 октября», — заявил президент США.

Корреспондент Украинской службы BBC во время начала встречи Трампа с Зеленским спросила президента США: «Вы направите еще оружие в Украину, если не будет перемирия?»

«Да, мы пошлем еще оружие. Надеюсь, мне не придется отправлять очень много, потому что мы рассчитываем завершить все быстро», — ответил Трамп.

«Мы рассчитываем не посылать много оружия, мы рассчитываем быстро закончить войну, чтобы мы могли заняться другими делами. Но мы очень ценим соглашения, потому что нам нужно то, что у вас есть, и к нашей стране теперь относятся по справедливости», — продолжил президент США, имея в виду сделку о полезных ископаемых.

«Байден так не делал, но в любом случае, что бы он ни делал, это все равно не должно было случиться, война никогда не должна была начаться. Но в целом, отвечая на ваш вопрос, ответ — да, но мы рассчитываем, что много отправлять не придется, потому что я рассчитываю на то, что все быстро закончится», — завершил свой ответ Трамп.