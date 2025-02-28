Scandens будет производить препарат компании Gedeon Richter в Азербайджане

10 февраля текущего года состоялся второй официальный визит представителей компании Scandens Pharmaceutical Industries Ltd. Азербайджанской Республики на Венгерский завод Gedeon Richter, имеющий 125-летнюю историю и деятельность более чем в 100 странах.

31 июля 2023 года между компаниями был подписан меморандум. В соответствии с данным меморандумом было заявлено, что на основе лицензии компании Gedeon Richter в Азербайджане будет организовано производство оригинальных лекарственных препаратов, а также дженериков, необходимых для удовлетворения потребностей рынка.

В настоящее время строительство фармацевтического завода Scandens в Азербайджане успешно завершено, и предприятие готово к эксплуатации. В связи с этим достигнутые договорённости между сторонами перешли в стадию практической реализации.

На первом этапе предметом детального обсуждения стали вопросы качества и технические аспекты производства оригинального лекарственного препарата Cariprazine, представленного под торговыми наименованиями Reagila и Vraylar (регистрация: 2015 год – США (Vraylar)/2017 год – ЕС (Reagila)).

В результате данные вопросы были всесторонне рассмотрены в виде официального соглашения, предусматривающего начало производства данного препарата на площадке завода Scandens Pharmaceutical Industries при участии компании Gedeon Richter в Азербайджане.

Reagila/Vraylar на сегодняшний день – один из самых современных и инновационных препаратов, применяемых в лечении психиатрических заболеваний, которые являются одной из наиболее сложных и актуальных проблем в мире.

В ходе встречи были проведены обсуждения, касающиеся внедрения высокотехнологических оригинальных лекарственных препаратов в фармацевтическую промышленность Азербайджана.