Китай обвиняет США в шантаже

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил на брифинге в пятницу, что власти Китая выступают категорически против введения дополнительных пошлин и примут все необходимые меры для надежной защиты своих законных интересов.

МИД КНР обвинил США в давлении и шантаже из-за угроз ввести дополнительные пошлины на китайские товары.

«Давление, принуждение и угрозы — неверный подход к ведению дел с Китаем. Взаимное уважение является основой (для сотрудничества)», - сказал Линь Цзянь на брифинге.

Во внешнеполитическом ведомстве КНР предупредили, что подобные действия со стороны Вашингтона «серьезно повлияют на диалог» между двумя странами в вопросе борьбы с наркотиками.

27 февраля Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что с 4 марта вступят в силу новые пошлины в отношении Мексики, Канады и Китая. Пошлины на товары из Мексики и Канады должны составить 25%. Китай может столкнуться с повышением на 10%.