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Орбан «открыто» против вступления Украины в Евросоюз

12:21 664

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что вступление Украины в Евросоюз в данный момент невозможно, но допускает, что это может произойти в будущем. Глава правительства Венгрии заявил об этом в эфире радио Kossuth.

Орбан назвал тему вступления Украины «не очень сложным вопросом». Он подчеркнул, что «открыто возражает» против приема Украины в сообщество. В то же время премьер Венгрии утверждает, что такая ситуация «не может длиться вечно».

«Никто, кроме Бога не знает, что принесет история. Но одно могу сказать точно: здесь и сейчас это невообразимо», — сказал Орбан.

По его мнению, вступление Украины в ЕС разрушило бы венгерское сельское хозяйство, а потом и всю экономику страны.

«Я не могу сказать ни слова в поддержку вступления Украины в ЕС с точки зрения венгерских интересов, и я могу привести множество аргументов, которые говорят против ее присоединения прямо сейчас», — отметил Орбан.

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