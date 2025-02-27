Израиль уничтожил «оружейного барона» «Хезболлы»

На востоке Ливана ликвидирован член радикальной организации «Хезболла», который отвечал за поставки оружия движению через сирийско-ливанскую границу. Об этом говорится в заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Вчера (в четверг) ВВС Израиля нанесли удар в районе Хермеля и ликвидировали Мухаммада Махди Али Шахина, террориста «Хезболлы», который координировал террористические операции по закупке оружия на границе Сирии и Ливана после вступления в силу договоренностей о прекращении огня между Ливаном и Израилем», - говорится в сообщении.

В пресс-службе ЦАХАЛ утверждают, что Махди Али Шахин отвечал за заключение сделок по закупкам оружия для движения, после чего распределял полученный груз среди различных подразделений «Хезболлы».