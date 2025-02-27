Европа возражает Трампу

Верховный представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас заявила, что НАТО является лучшей гарантией безопасности для Украины, тем самым опровергнув недавние высказывания президента США Дональда Трампа, передает DW.

Каллас подчеркнула, что единственной эффективной защитой от России является «щит НАТО», а также потребовала привлечь Европу к переговорам по урегулированию конфликта в Украине.

Она также раскритиковала Трампа за поддержку «российского нарратива» и назвала его обвинения в адрес Киева «абсолютно неправдивыми».

Ранее Трамп заявил, что вступление Украины в НАТО стало причиной российского вторжения. В Европе и Киеве опасаются, что Вашингтон может договориться с Москвой без участия Украины и ЕС, что приведет к принудительным территориальным уступкам со стороны Украины.