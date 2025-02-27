Акулы растерзали россиян

На Филиппинах двое туристов из России погибли после того, как их унесло подводным течением во время погружения с аквалангом, сообщает Associated Press со ссылкой на руководителя подразделения береговой охраны Айрланда Лапитана.

По словам Лапитана, четверо российских туристов отправились на лодке к острову Верде из города Пуэрто-Галера в провинции Восточный Миндоро с местным инструктором по дайвингу. Во время погружения всех пятерых унесло сильным подводным течением.

Двое россиян сумели всплыть вместе с инструктором, но двое других, 29-летний Илья Перегудин и 39-летний Максим Мелехов, пропали без вести.

Инструктор по дайвингу и другие водолазы вместе с сотрудниками филиппинской береговой охраны начали поиски.

Через час Мелехова нашли без сознания в море, в больнице Батангаса врачи констатировали его смерть. Перегудина нашли в тот момент, когда его атаковали акулы. «У него, к сожалению, была оторвана рука, акулы двигались вокруг него», — рассказал Лапитан. Спасателям удалось оттащить его тело от акул.

Расследование по факту продолжается. Береговая охрана встретится с представителями провинции, чтобы обсудить предотвращение подобных инцидентов на острове Верде и в других местах для дайвинга.