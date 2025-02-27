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Планы Путина гораздо обширнее: СССР 2.0

В США задержали армянского политика

12:38 1161

Армянский блогер Вардан Гукасян, известный как «Дог» и лидер партии «Догма», арестован в Лас-Вегасе и находится в центре содержания под стражей, пишут армянские СМИ.

В ходе недавнего опроса потенциальных избирателей партия Гукасяна вышла на второе место с 6,8% голосов. Правящий «Гражданский договор» набрал 11,3%

Гукасян, проживая в США, оскорблял всех армянских чиновников, а также пообещал разобраться с коррупцией на родине.

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