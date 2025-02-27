В США задержали армянского политика

Армянский блогер Вардан Гукасян, известный как «Дог» и лидер партии «Догма», арестован в Лас-Вегасе и находится в центре содержания под стражей, пишут армянские СМИ.

В ходе недавнего опроса потенциальных избирателей партия Гукасяна вышла на второе место с 6,8% голосов. Правящий «Гражданский договор» набрал 11,3%

Гукасян, проживая в США, оскорблял всех армянских чиновников, а также пообещал разобраться с коррупцией на родине.