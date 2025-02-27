Пашинян убирает Карабах из Конституции Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян планирует вынос на референдум по изменению Конституции страны предложения о замене в преамбуле документа ссылки на декларацию о независимости (декларация содержит территориальные претензии к Азербайджану). Вместо этого будет использован проект «Реальная Армения» его авторства. Об этом пишет газета «Грапарак» со ссылкой на источники в правящей партии «Гражданский договор».

По данным издания, Пашинян твердо намерен реализовать этот план даже без широкой политической поддержки инициативы.

Отметим, что в сентябре 2024 года Пашинян заявил о возможности изменения Конституции Армении для заключения мирного договора с Азербайджаном.

19 февраля Пашинян в обращении к гражданам заявил о необходимости проведения всенародного референдума для принятия новой Конституции Армении. В ходе обращения премьер представил проект идеологии «Реальная Армения», выдвинутой ранее властями Армении.

Представители властей заявляли о планах разработать новый текст Конституции до парламентских выборов 2026 года.

Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Конституция Армении все еще содержит территориальные претензии к Азербайджану и Баку ждет от Еревана «решительных шагов» в этом направлении.