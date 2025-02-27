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Планы Путина гораздо обширнее: СССР 2.0

Британия готова отправить войска в Украину

12:53 661

Великобритания готова отправить сухопутные войска и военно-воздушные силы в Украину, чтобы обеспечить соблюдение мирного соглашения, заявил британский премьер-министр Кир Стармер. «Я четко заявляю, что Великобритания готова отправить сухопутные войска и поднять самолеты в воздух, чтобы поддержать соглашение, работая вместе с нашими союзниками, потому что это единственный способ, чтобы мир продолжался», — сказал Стармер после переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

Он подчеркнул, что Великобритания намерена усилить военную помощь Украине «как никогда раньше». Также, по его словам, уже 18 стран выразили готовность присоединиться к миротворческой миссии в Украине.

Стармер приветствовал «глубокую и личную» приверженность Трампа установлению мира в Украине. «Вы создали огромную возможность для достижения исторического мирного соглашения», — отметил британский премьер. Однако он добавил, что западным странам нельзя заключить такой мир, который «вознаградит агрессора». Трамп, в свою очередь, назвал встречу со Стармером «чрезвычайно продуктивной». «Мы очень усердно работаем, чтобы положить конец этой войне. Я думаю, что мы добились большого прогресса, и я думаю, что дело продвигается довольно быстро», — отметил Трамп. Он допустил, что прекращение огня может «наступить скоро».

До этого Трамп поддержал размещение миротворцев в Украине, но призвал сделать это в таком формате, который устроит все стороны. При этом он исключил участие американских военных в миротворческой миссии. «Я думаю, что Европа в значительной степени будет нести за это ответственность. Европейские страны будут нести ответственность», — говорил американский президент.

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Запада предоставить гарантии безопасности перед тем, как Киев заключит мирное соглашение с Москвой. Частью таких гарантий, по его словам, могут быть западные военные в Украине. Для обеспечения мира в стране нужно разместить миротворческий контингент в 100 тыс. человек, говорил Зеленский. Однако, по данным The Washington Post, европейские страны смогут развернуть не более 25–30 тыс. военных. Наибольший вклад в контингент — 10 тыс. солдат — собирается внести Франция. Премьер Великобритании Стармер не называл число военных, которых он готов направить в Украину.

Россия выступает против размещения европейских миротворцев в Украине, но с Москвой этот вопрос никто не обсуждал, отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров.

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