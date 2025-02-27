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В Азербайджане женщина родила в санузле больницы

Ульвия Худиева
12:59 826

В Губе беременная женщина родила в санузле Губинской районной центральной больницы, что вызвало слухи о возможной попытке убийства ребенка.

Жительница Хачмазского района К.Т. 1991 года рождения обратилась в больницу с жалобами на боли в почках. Во время осмотра она заявила, что ей нужно в туалет, и ее продолжительное пребывание в санузле вызвало подозрения у медицинского персонала. Проверив туалет, медсестры обнаружили новорожденного ребенка и забрали его у матери.

После оказания первой помощи младенцу мать с ребенком были срочно госпитализированы в Губинский перинатальный центр. В настоящее время инцидент расследуется Губинской районной прокуратурой.

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