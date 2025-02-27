USD 1.7000
EUR 1.7658
RUB 1.9384
Подписаться на уведомления
Планы Путина гораздо обширнее: СССР 2.0
Новость дня
Планы Путина гораздо обширнее: СССР 2.0

Украина идет к Европе после отказа США

13:00 659

После отказа США взять на себя новые обязательства по обеспечению безопасности Украины Киев намерен потребовать от Европы «сеть гарантий» защиты, сообщает Euractiv со ссылкой на украинских чиновников.

По словам источников издания, Украина рассматривает возможность усиления давления на европейские страны после того, как американский президент Дональд Трамп отказался включить гарантии безопасности в соглашение о полезных ископаемых.

«Основной целью Киева станет обеспечение присутствия на территории страны европейского военного контингента при поддержке Вашингтона», — говорится в материале.

По данным издания, украинские чиновники хотят, чтобы европейские миротворцы разместились не непосредственно вдоль линии фронта, а в ключевых регионах страны для обеспечения безопасности портов и критической инфраструктуры. «Этот пункт возможного комплекса гарантий станет самым трудным на переговорах», — считает портал.

Киев также заинтересован в других гарантиях, таких как укрепление вооруженных сил и членство в НАТО.

В России против восстановления «Крокуса»
В России против восстановления «Крокуса»
13:40 176
«ТуранБанк» привлек кредит в национальной валюте от международной финансовой организации
«ТуранБанк» привлек кредит в национальной валюте от международной финансовой организации
13:34 136
Турция выведет войска с Кипра?
Турция выведет войска с Кипра? главный вопрос, дискуссия haqqin.az продолжается
13:06 875
Государство остановило поклонника Путина, за которым пошел народ
Государство остановило поклонника Путина, за которым пошел народ продолжение горячей темы
00:13 8707
Дашнаки идут к Трампу с «Карабахом» за пазухой
Дашнаки идут к Трампу с «Карабахом» за пазухой наш комментарий
12:02 2356
Румынский Пригожин хотел разжечь пожар
Румынский Пригожин хотел разжечь пожар горячая тема
27 февраля 2025, 22:26 5047
Британия готова отправить войска в Украину
Британия готова отправить войска в Украину
12:53 663
Пашинян убирает Карабах из Конституции Армении
Пашинян убирает Карабах из Конституции Армении
12:45 1685
Трамп перекрыл кислород Мадуро
Трамп перекрыл кислород Мадуро наша корреспонденция
10:36 2908
Сколько еще может продержаться армия Украины?
Сколько еще может продержаться армия Украины? наша аналитика
27 февраля 2025, 21:20 6787
На какие уступки пойдет в переговорах Путин?
На какие уступки пойдет в переговорах Путин? отчет ISW
10:53 2858

ЭТО ВАЖНО

В России против восстановления «Крокуса»
В России против восстановления «Крокуса»
13:40 176
«ТуранБанк» привлек кредит в национальной валюте от международной финансовой организации
«ТуранБанк» привлек кредит в национальной валюте от международной финансовой организации
13:34 136
Турция выведет войска с Кипра?
Турция выведет войска с Кипра? главный вопрос, дискуссия haqqin.az продолжается
13:06 875
Государство остановило поклонника Путина, за которым пошел народ
Государство остановило поклонника Путина, за которым пошел народ продолжение горячей темы
00:13 8707
Дашнаки идут к Трампу с «Карабахом» за пазухой
Дашнаки идут к Трампу с «Карабахом» за пазухой наш комментарий
12:02 2356
Румынский Пригожин хотел разжечь пожар
Румынский Пригожин хотел разжечь пожар горячая тема
27 февраля 2025, 22:26 5047
Британия готова отправить войска в Украину
Британия готова отправить войска в Украину
12:53 663
Пашинян убирает Карабах из Конституции Армении
Пашинян убирает Карабах из Конституции Армении
12:45 1685
Трамп перекрыл кислород Мадуро
Трамп перекрыл кислород Мадуро наша корреспонденция
10:36 2908
Сколько еще может продержаться армия Украины?
Сколько еще может продержаться армия Украины? наша аналитика
27 февраля 2025, 21:20 6787
На какие уступки пойдет в переговорах Путин?
На какие уступки пойдет в переговорах Путин? отчет ISW
10:53 2858
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться