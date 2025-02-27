Украина идет к Европе после отказа США

После отказа США взять на себя новые обязательства по обеспечению безопасности Украины Киев намерен потребовать от Европы «сеть гарантий» защиты, сообщает Euractiv со ссылкой на украинских чиновников.

По словам источников издания, Украина рассматривает возможность усиления давления на европейские страны после того, как американский президент Дональд Трамп отказался включить гарантии безопасности в соглашение о полезных ископаемых.

«Основной целью Киева станет обеспечение присутствия на территории страны европейского военного контингента при поддержке Вашингтона», — говорится в материале.

По данным издания, украинские чиновники хотят, чтобы европейские миротворцы разместились не непосредственно вдоль линии фронта, а в ключевых регионах страны для обеспечения безопасности портов и критической инфраструктуры. «Этот пункт возможного комплекса гарантий станет самым трудным на переговорах», — считает портал.

Киев также заинтересован в других гарантиях, таких как укрепление вооруженных сил и членство в НАТО.