Байрамов и Каллас созвонились

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кайей Каллас, сообщает МИД Азербайджана.

Было отмечено, что в ходе телефонного разговора рассмотрены текущее состояние и перспективы отношений Азербайджана и ЕС, обсуждены вопросы региональной и международной безопасности.

Стороны подчеркнули широкий потенциал двусторонних отношений сотрудничества, важность интенсификации политического диалога, включая осуществление взаимных визитов с целью продвижения вопросов, стоящих на повестке дня. В ходе телефонного разговора стороны также обменялись мнениями по другим темам, представляющим взаимный интерес.