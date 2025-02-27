Турция выведет войска с Кипра?

Опубликованная несколько дней назад на страницах haqqin.az дискуссия по будущему статусу и устройству Кипра вызвала повышенный интерес в Турции. Напомним, Петрос Кареклас, политический аналитик, член межобщинного диалога по урегулированию кипрской проблемы, экс-секретарь Министерства юстиции и общественного порядка Кипра, и Ахмет Созен, профессор политологии и международных отношений Восточно-Средиземноморского университета на Северном Кипре, директор Центра политики Кипра, высказали свои соображения о планах федерализации Кипра и создания двух суверенных государств.

Ирфан Паксой, известный турецкий военный эксперт, историк и писатель, в интервью haqqin.az затронул такой важный вопрос кипрского урегулирования, как дислоцированный на территории Северного Кипра турецкий военный контингент - Командование сил безопасности (Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı). «По некоторым данным, на севере Кипра размещены до 40 тысяч турецких военнослужащих, артиллерия, бронетехника и БПЛА «Байрактар», - отметил Паксой. – Греческая сторона выдвигает в качестве одного из условий решения кипрской проблемы вывод с острова всех турецких войск. По мнению Афин и Никосии, турецкой общине острова ничего не угрожает, поскольку гарантом их безопасности является Европейский союз, частью правового пространства которого с мая 2004 года является Республика Кипр. Кроме того, с 2024 года Кипр ведет переговоры с США о вступлении в НАТО. Президент Кипра Никос Христодулидис обсуждал этот вопрос с американским лидером Джо Байденом во время встречи в Вашингтоне в конце октября 2024 года. То есть в обозримом будущем Республика Кипр будет находиться в едином военном блоке с Грецией и Турцией». Паксой подчеркнул, что турки-киприоты имеют такое же право голоса в отношении будущего острова, как и киприоты-греки. По его словам, статус Кипра будет определен путем переговоров между двумя общинами в соответствии с принципом равенства.