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Турция выведет войска с Кипра?

главный вопрос, дискуссия haqqin.az продолжается
Записал Ага Гасымлы, собкор
13:06 877

Опубликованная несколько дней назад на страницах haqqin.az дискуссия по будущему статусу и устройству Кипра вызвала повышенный интерес в Турции.

Напомним, Петрос Кареклас, политический аналитик, член межобщинного диалога по урегулированию кипрской проблемы, экс-секретарь Министерства юстиции и общественного порядка Кипра, и Ахмет Созен, профессор политологии и международных отношений Восточно-Средиземноморского университета на Северном Кипре, директор Центра политики Кипра, высказали свои соображения о планах федерализации Кипра и создания двух суверенных государств.

В нынешних условиях Турция не станет полностью выводить своих военных с острова даже в том случае, если на Кипре в соответствии с планом бывшего генсека ООН Кофи Аннана будет достигнуто соглашение по объединению в федерацию

Ирфан Паксой, известный турецкий военный эксперт, историк и писатель, в интервью haqqin.az затронул такой важный вопрос кипрского урегулирования, как дислоцированный на территории Северного Кипра турецкий военный контингент - Командование сил безопасности (Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı).

«По некоторым данным, на севере Кипра размещены до 40 тысяч турецких военнослужащих, артиллерия, бронетехника и БПЛА «Байрактар», - отметил Паксой. – Греческая сторона выдвигает в качестве одного из условий решения кипрской проблемы вывод с острова всех турецких войск. По мнению Афин и Никосии, турецкой общине острова ничего не угрожает, поскольку гарантом их безопасности является Европейский союз, частью правового пространства которого с мая 2004 года является Республика Кипр.

Кроме того, с 2024 года Кипр ведет переговоры с США о вступлении в НАТО. Президент Кипра Никос Христодулидис обсуждал этот вопрос с американским лидером Джо Байденом во время встречи в Вашингтоне в конце октября 2024 года. То есть в обозримом будущем Республика Кипр будет находиться в едином военном блоке с Грецией и Турцией». 

Паксой подчеркнул, что турки-киприоты имеют такое же право голоса в отношении будущего острова, как и киприоты-греки. По его словам, статус Кипра будет определен путем переговоров между двумя общинами в соответствии с принципом равенства.

Ирфан Паксой отвечает на вопросы haqqin.az

«После раздела острова в 1974 году положение турок-киприотов стало гораздо лучше, чем во времена единого Кипра, - отметил эксперт. - Греко-кипрское правительство считало турок меньшинством и, соответственно, ограничивало их права. В том федеративном решении, которое будет найдено, обеим общинам должны быть предоставлены равные права и свободы. Формула решения не может предполагать политическую и экономическую власть одной общины над другой».

По мнению Паксоя, в нынешних условиях Турция не станет полностью выводить своих военных с острова даже в том случае, если на Кипре в соответствии с планом бывшего генсека ООН Кофи Аннана будет достигнуто соглашение по объединению в федерацию.

Напомним, что план Кофи Аннана предусматривает создание двухзональной, двухобщинной федерации греческих и турецких жителей острова Кипр.

«Турция может частично сократить численность своей армии на Кипре, - отметил турецкий военный эксперт. - Но полного вывода в обозримом будущем не будет. В Анкаре не забыли массовые убийства своих соотечественников, совершенные бандами греков-киприотов в 1963, 1964, 1967 и 1974 годах. Чтобы эта история не повторилась, Анкара будет держать на острове военных в достаточном количестве и с достаточным вооружением».

Паксой также отметил, что в Афинах не звучат открытые и даже завуалированные призывы присоединить Кипр к Греции.

«Уже 51 год, как на Кипре царит мир. И это - заслуга турецкой армии, являющейся гарантом безопасности общины турок-киприотов, - считает Ирфан Паксой. - Мы не можем доверить вопрос безопасности турок-киприотов никакому другому государству или международной организации, будь то ООН, НАТО, ОБСЕ и пр. Хочу напомнить, что в 1974 году миротворческие силы ООН, размещенные на острове, не смогли защитить турок».

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