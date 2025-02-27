Погода на 1 марта: снег и гололед

В субботу, 1 марта, в Баку и на Апшеронском полуострове местами ожидаются кратковременные снегопады. Ночью и утром в некоторых районах полуострова возможны интенсивные осадки, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

К вечеру осадки начнут ослабевать, а северо-западный ветер станет более умеренным.

Температура воздуха ночью составит от -3 до -5°C, днем — от -1 до -3°C. Атмосферное давление повысится с 769 до 773 мм рт. ст., относительная влажность воздуха будет 70-80%.

В других районах Азербайджана также возможны дожди и снегопады, в некоторых местах — сильные осадки. Ночью температура воздуха будет колебаться от -5 до 0°C, днем — от +1 до +5°C, в горах ночью — от -10 до -15°C, на высокогорьях — от -16 до -21°C, днем — от -2 до -7°C.

Некоторые дороги могут быть покрыты льдом.