Экс-министры обороны пошли против Трампа

Пять бывших министров обороны США осудили «безрассудное» увольнение президентом Дональдом Трампом председателя Объединенного комитета начальников штабов Чарльза Брауна и других офицеров. Об этом они заявили в коллективном письме в Конгресс.

«Действия президента Трампа подрывают наши добровольческие силы и ослабляют нашу национальную безопасность», — говорится в письме, текст которого опубликовал Reuters.

Письмо написали Уильям Перри, Леон Панетта, Чак Хейгел, Ллойд Остин и отставной генерал морской пехоты, который был главой Пентагона при Трампе Джеймс Мэттис.

Они обвинили администрацию Трампа в стремлении «политизировать армию».

«Если решения об увольнении военнослужащих будут приниматься исходя из партийных предпочтений, это сократит поток желающих строить карьеру в армии и помешает подчиненным высказывать свое отношение», — предупредили авторы письма.

Экс-министры обратились к Конгрессу США с призывом призвать Дональда Трампа к ответу за эти «безрассудные» действия.