Проведен тренинг по кибербезопасности для представителей СМИ

Для представителей СМИ был проведен специализированный тренинг, направленный на продвижение темы кибербезопасности. Тренинг, в котором приняли участие около шестидесяти человек, состоялся в рамках партнерства между Bakcell и Агентством инноваций и цифрового развития (ИРИА).

На первой сессии серии тренингов, запланированных на год, представители СМИ получили подробную информацию о ключевых рисках в сфере цифровой безопасности, методах защиты от инцидентов кибербезопасности, а также о роли цифровых медиа в обеспечении информационной безопасности. Участники тренинга также обсудили важные темы, такие как применение искусственного интеллекта в кибербезопасности, защита конфиденциальности данных и риски кибермошенничества.

Председатель правления Агентства инноваций и цифрового развития (ИРИА) Фарид Османов, подчеркивая важность тренинга, отметил: "Медиа играет важную роль в формировании открытости общества к новшествам и развитию инновационного мышления. В последнее время вопросы кибербезопасности и защиты цифровой экосистемы стали особенно актуальными. Эти тренинги не только помогают представителям СМИ овладеть цифровыми навыками, но и делают их более подготовленными к киберугрозам. В цифровом мире защита безопасной информационной среды в медиа имеет стратегическое значение".

Следует отметить, что с 2012 года Bakcell ежегодно организует тренинги для представителей СМИ по инновациям и технологиям. В этом году компания впервые провела мероприятия в более широком формате в сотрудничестве с агентством.

Обе организации, продолжая сохранять лидерство в области инноваций в стране, будут регулярно проводить тренинги в течение года. Программа, охватывающая такие важные темы, как искусственный интеллект, цифровизация, кибербезопасность и инновации, предоставит участникам практические знания, позволяющие адаптироваться к современным медиа-трендам в эпоху цифровой трансформации.